Οι Kneecap επιστρέφουν στο Rockwave Festival με επαναστατικό hip hop και νέο δίσκο

Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια και υπάρχουν συγκροτήματα που καταφέρνουν να μετατρέψουν τη μουσική τους σε πολιτισμικό γεγονός. Οι Kneecap ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Το ανατρεπτικό hip hop τρίο από το Belfast επιστρέφει στην Ελλάδα το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στο Rockwave Festival, φέρνοντας μαζί του όλη την ορμή ενός συγκροτήματος που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές και αμφιλεγόμενες φωνές της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής.

Με μια ασταμάτητη, σχεδόν χαοτική ενέργεια, οι Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí κατάφεραν να μετατρέψουν το κοινό σε ενεργό κομμάτι της παράστασης, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο Kneecap δεν μεταφράζεται απλώς σε streams και δημοσιότητα, αλλά κυρίως σε μια σπάνια συναυλιακή εμπειρία.

Από την ίδρυσή τους το 2018, μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον γύρω από το ζήτημα της ιρλανδικής γλώσσας, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το hip hop ως μέσο πολιτισμικής διεκδίκησης και κοινωνικής παρέμβασης. Ραπάροντας τόσο στα ιρλανδικά όσο και στα αγγλικά, επανέφεραν μια γλώσσα που για δεκαετίες αντιμετωπιζόταν ως απομεινάρι του παρελθόντος στο επίκεντρο της σύγχρονης νεανικής κουλτούρας.

Από τότε μέχρι σήμερα, η πορεία τους υπήρξε εκρηκτική. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το συγκρότημα. Η αυτοβιογραφική ταινία Kneecap, σε σκηνοθεσία του Rich Peppiatt, έφερε την ιστορία τους σε ένα ευρύτερο κοινό, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μουσική τους αλλά και το ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Και τους χάρισε βραβεία στα BAFTA και το Sundance.

Η στάση τους απέναντι στη γλώσσα συνοψίζεται τέλεια μέσα από τη γνωστή τους φράση: «Every word spoken in Irish is a bullet fired for Irish freedom». «Κάθε λέξη που ειπώνεται στα ιρλανδικά είναι μία σφαίρα για την ιρλανδική ελευθερία». Για τους Kneecap, η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς εργαλείο επικοινωνίας αλλά πεδίο πολιτικής διεκδίκησης, συλλογικής μνήμης και πολιτισμικής επιβίωσης.

Σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της ποπ κουλτούρας αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, οι Kneecap συνεχίζουν να τοποθετούν ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής δικαιοσύνης, πολιτισμικής καταπίεσης και συλλογικών δικαιωμάτων στο κέντρο της δημιουργίας τους. Γι' αυτό και η απήχησή τους ξεπερνά κατά πολύ το στενό πλαίσιο της μουσικής σκηνής. Για μια ολόκληρη γενιά ακροατών αποτελούν κάτι περισσότερο από συγκρότημα: είναι μια φωνή αμφισβήτησης και αντίστασης.

Το 2026 τους βρίσκει με νέο δίσκο, διεθνείς περιοδείες, headline εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας τους στο Crystal Palace Park του Λονδίνου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιστροφή τους στο Rockwave Festival αποκτά χαρακτήρα ξεχωριστού γεγονότος.