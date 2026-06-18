Η Wild God Tour ξεκίνησε και ο Nick Cave έρχεται ξανά στην Αθήνα για μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού Release Athens

Τέσσερα χρόνια μετά την αξέχαστη συναυλία τους στον ίδιο χώρο, ο χαρισματικός Αυστραλός παλιόφιλος επιστρέφει στο Release Athens την Τετάρτη 24 Ιουνίου, έχοντας μαζί του ένα set που εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή των Bad Seeds. Από τα εμβληματικά "From Her to Eternity", "The Mercy Seat", "Red Right Hand", "Into My Arms" και "Jubilee Street", μέχρι σπανιότερες επιλογές όπως τα "Train Long-Suffering", "Stranger Than Kindness", "Nobody's Baby Now" και "Henry Lee", η δίωρη και πλέον παράσταση υπόσχεται να κινηθεί ανάμεσα στη μυσταγωγία, την ένταση και την απόλυτη συναισθηματική έκθεση.

Οι πρώτες στάσεις της Wild God Tour επιβεβαιώνουν ότι ο Nick Cave παραμένει ένας από τους πιο επιβλητικούς και συναρπαστικούς performers της σύγχρονης μουσικής, με τον διεθνή Τύπο να κάνει λόγο για έναν frontman που εξακολουθεί να μαγνητίζει το κοινό με σχεδόν τελετουργική δύναμη.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο Baxter Dury, μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της σύγχρονης βρετανικής σκηνής. Με το πρόσφατο Allbarone, σε παραγωγή του Paul Epworth, συνεχίζει να καταγράφει με σαρκασμό και οξυδέρκεια τις μικρές παραδοξότητες της αστικής ζωής.

Στις 24 Ιουνίου, η Πλατεία Νερού αναμένεται να φιλοξενήσει μία από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

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