Πληροφορίες

Η Wild God Tour ξεκίνησε και ο Nick Cave έρχεται ξανά στην Αθήνα για μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού Release Athens

Λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στην Πλατεία Νερού, ο Nick Cave και οι Bad Seeds έχουν ήδη ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για εμφανίσεις που χαρακτηρίζονται ως συγκλονιστικές, ηλεκτρισμένες και συναισθηματικά καθηλωτικές.

Nick Cave & The Bad Seeds
Φωτ.: Megan Cullen
Avopolis Team

Τέσσερα χρόνια μετά την αξέχαστη συναυλία τους στον ίδιο χώρο, ο χαρισματικός Αυστραλός παλιόφιλος επιστρέφει στο Release Athens την Τετάρτη 24 Ιουνίου, έχοντας μαζί του ένα set που εκτείνεται σε όλη τη διαδρομή των Bad Seeds. Από τα εμβληματικά "From Her to Eternity", "The Mercy Seat", "Red Right Hand", "Into My Arms" και "Jubilee Street", μέχρι σπανιότερες επιλογές όπως τα "Train Long-Suffering", "Stranger Than Kindness", "Nobody's Baby Now" και "Henry Lee", η δίωρη και πλέον παράσταση υπόσχεται να κινηθεί ανάμεσα στη μυσταγωγία, την ένταση και την απόλυτη συναισθηματική έκθεση.

Οι πρώτες στάσεις της Wild God Tour επιβεβαιώνουν ότι ο Nick Cave παραμένει ένας από τους πιο επιβλητικούς και συναρπαστικούς performers της σύγχρονης μουσικής, με τον διεθνή Τύπο να κάνει λόγο για έναν frontman που εξακολουθεί να μαγνητίζει το κοινό με σχεδόν τελετουργική δύναμη.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο Baxter Dury, μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της σύγχρονης βρετανικής σκηνής. Με το πρόσφατο Allbarone, σε παραγωγή του Paul Epworth, συνεχίζει να καταγράφει με σαρκασμό και οξυδέρκεια τις μικρές παραδοξότητες της αστικής ζωής.

Στις 24 Ιουνίου, η Πλατεία Νερού αναμένεται να φιλοξενήσει μία από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Εισιτήρια και ειδικές προσφορές από εδώ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι CHÓRES και ο Πέτρος Κλαμπάνης παρουσιάζουν τα "Τραγούδια από το Ιόνιο"

Μία κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και τη νοσταλγία της επτανησιακής...
Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Faith No More: Ο μπασίστας τους μόλις επιβεβαίωσε την επιστροφή τους το 2027

Μετά από 11 χρόνια σιγής, το συγκρότημα ετοιμάζει κάτι για την επόμενη χρονιά.

Οι Eels επιστρέφουν και βλέπουν το… μπισκότο μισοφαγωμένο

H μπάντα ανακοίνωσε το επερχόμενο album “Cookie Ηappened” και κυκλοφόρησε το πρώτο single από αυτό.

Featured

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

5 post- και dance-punk άλμπουμ για πριν τη συναυλία

Με αφορμή την ολοένα και πιο δυναμική παρουσία του post-punk στα ελληνικά καλοκαιρινά φεστιβάλ, η...
Ledeloue – Ledulium

Ledeloue – Ledulium

Με το "Ledulium", οι Ledeloue παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει drum & bass ρυθμικότητα,...
Limp Bizkit στο Release Athens 2026

Limp Bizkit στο Release Athens 2026: Ένας ιστορικός, ισοπεδωτικός «χαμός» στην Πλατεία Νερού

 25.000 οπαδοί, ασταμάτητα mosh pits και μια ιστορική πρώτη εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια. Μαζί τους...

Best of Network