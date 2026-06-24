Το Rockwave έκλεισε τα 30 και άνοιξε έναν νέο κύκλο

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών ζωής, το Rockwave Festival 2026 επέλεξε να γιορτάσει όχι με νοσταλγία αλλά με θέση, μετατρέποντας το Terra Vibe σε έναν χώρο συνάντησης της μουσικής, της τέχνης, της κοινωνικής δράσης και της συλλογικής έκφρασης.

Το Rockwave Festival ολοκλήρωσε την επετειακή του διοργάνωση για τα 30 χρόνια παρουσίας του, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε το 1996 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους συναυλιακούς θεσμούς της χώρας. Αντί να σταθεί αποκλειστικά στη διαδρομή του, το φεστιβάλ επέλεξε φέτος να στρέψει το βλέμμα του στο παρόν και στο μέλλον, χτίζοντας τη θεματική του γύρω από έννοιες όπως η τέχνη, ο πολιτισμός, η πρόοδος, η αλλαγή, η αυτοκριτική και η συλλογικότητα.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκε το Terra Vibe, ο χώρος που έχει ταυτιστεί με μερικές από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Εκεί, το κοινό συναντήθηκε όχι μόνο με τη μουσική αλλά και με φορείς κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Σχεδία, η Library4All και το Dog's Voice.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κινήθηκε από τη Φωτεινή Γαλάνη μέχρι τους Kneecap, με τη συμμετοχή των Twinsanity x Invisible Sounds x DJ Micro και των Fundracar, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό ήχων και ιδεών. Η διοργάνωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή του κοινού, το οποίο κλήθηκε να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να συνδιαμορφώσει το κλίμα της γιορτής.

Τριάντα χρόνια μετά τα πρώτα του βήματα, το Rockwave δείχνει να αντιλαμβάνεται την επέτειό του όχι ως έναν σταθμό αυτοθαυμασμού αλλά ως αφορμή για επαναπροσδιορισμό. Σε μια εποχή που αλλάζει διαρκώς, το φεστιβάλ επέλεξε να θυμίσει ότι οι μεγάλες διοργανώσεις δεν χτίζονται μόνο από τα ονόματα που ανεβαίνουν στη σκηνή, αλλά και από τις κοινότητες που δημιουργούνται μπροστά της.

Μέσα σε όλες τις φετινές στιγμές, οι Einstürzende Neubauten λειτούργησαν σαν ζωντανή υπενθύμιση του γιατί υπάρχει ακόμη λόγος να συγκεντρωνόμαστε γύρω από μια σκηνή. Όχι για να αναπαράγουμε το παρελθόν, αλλά για να ανακαλύπτουμε ξανά το παρόν. Ο Blixa Bargeld και η παρέα του παρέδωσαν μια παράσταση υψηλής αισθητικής και πνευματικής έντασης, όπου ο θόρυβος γινόταν ποίηση και η βιομηχανική ύλη μετατρεπόταν σε συναίσθημα. Σε μια διοργάνωση που επέλεξε να μιλήσει για θέση, ουτοπία και αλλαγή, η παρουσία τους έμοιαζε σχεδόν προφητική.

Φωτ.: Πένυ Σωτηροπούλου

Και κάπως έτσι, το φετινό Rockwave έκλεισε τον κύκλο του με μια απλή αλλά ουσιαστική υπενθύμιση: ότι το κύμα συνεχίζει να κινείται μόνο όταν παραμένει συλλογικό.