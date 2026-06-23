Οι Nightstalker γιορτάζουν τα 30 χρόνια του "USE" με μια επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη

Οι Nightstalker επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, για μια μοναδική επετειακή βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού USE, του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους που καθόρισε τον μετέπειτα ήχο τους. Με τραγούδια του USE και ένα best of από ολόκληρη τη δισκογραφία τους, καθώς και φίλους να μοιράζονται τη σκηνή μαζί τους - Alex K. (The Last Drive & USE producer), μέλη από VIC, 1000mods & Planet of Zeus - οι Nightstalker γιορτάζουν αυτό που τα ξεκίνησε όλα.

Το USE ήταν το πρώτο full length άλμπουμ των Nightstalker και αυτό που έθεσε τα θεμέλια του χαρακτηριστικού τους ήχου. Ήταν η στιγμή που τα βαριά riffs, τα βρόμικα grooves, η ψυχεδελική ατμόσφαιρα και η ακατέργαστη rock 'n' roll ενέργεια ενώθηκαν σε έναν ήχο που έμελλε να επηρεάσει ολόκληρη τη σκηνή του ελληνικού heavy rock. Τρεις δεκαετίες αργότερα, τα τραγούδια του παραμένουν το ίδιο επιβλητικά, σκοτεινά και ζωντανά όσο την ημέρα που ηχογραφήθηκαν.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Nightstalker θα γιορτάσουν τα 30 χρόνια του USE με τον μόνο τρόπο που γνωρίζουν: εκρηκτικά. Ένα set γεμάτο κομμάτια από τον δίσκο που τα ξεκίνησε όλα, τραγούδια που σφράγισαν την πορεία τους και καλεσμένους φίλους και συνοδοιπόρους που θα βρεθούν μαζί τους στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη από την ενέργεια που κάνει κάθε εμφάνιση των Nightstalker μια ξεχωριστή εμπειρία.

Πιστοί όσο ποτέ στο αυθεντικό rock 'n' roll πνεύμα που υπηρετούν εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Nightstalker συνεχίζουν να αποδεικνύουν γιατί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά ονόματα της ελληνικής heavy rock σκηνής. Χωρίς να ακολουθούν τάσεις και χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στον ήχο τους, παραμένουν μια μπάντα που καταφέρνει να ενώνει γενιές ακροατών.

Special Guests της βραδιάς θα είναι οι The Steams, η psych rock μπάντα από την Αθήνα. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο WILD FERMENT και ξεκίνησαν ένα ταξίδι που τους έστειλε σε 3 τουρ, 2 sold-out εκδόσεις βινυλίου και πολλά εγχώρια φεστιβάλ. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.α. Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ τους MILD CONQUEST ενώ στα τέλη του 2025 ήρθε η τρίτη δισκογραφική τους δουλειά VILE WONDERS.

INFO:

Nightstalker • Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων • Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

www.athens-technopolis.gr

Πόρτες: 19:30

‘Eναρξη: 20:30

Τιμή εισιτηρίων:

Early Bird: 15€

Presale: 17€

Ταμείο 20€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/nightstalker-3/

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Παραγωγή & Επικοινωνία/Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions