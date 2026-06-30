O Jan Van και ο Φώτης Σιώτας φέρνουν την ελληνική παράδοση στο σήμερα στη ΣΤΟΑ Culture

Στο πλαίσιο του concept “Καλοκαίρι στο Αίθριο”, η ΣΤΟΑ Culture υποδέχεται τους Γιαν Βαν Αγγελόπουλο και Φώτη Σιώτα σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που επαναπροσεγγίζει την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από ένα σύγχρονο, υβριδικό ηχητικό πρίσμα.

Με αφετηρία την αρχετυπική φόρμα της παραδοσιακής ζυγιάς, το ντουέτο εξερευνά ρυθμούς, μελωδίες και αυτοσχεδιασμούς που αντλούν έμπνευση από την ευρύτερη ελληνική μουσική κληρονομιά. Ο αυτοσχεδιασμός, ως θεμελιώδες στοιχείο κάθε λαϊκής μουσικής παράδοσης, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας τους, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια ζωντανή, διαρκώς εξελισσόμενη μουσική εμπειρία.

Η συνύπαρξη των ακουστικών οργάνων με στοιχεία της σύγχρονης pop και dance κουλτούρας, όπως τα εφέ, οι χαμηλές ηλεκτρονικές συχνότητες και τα modularσυνθεσάιζερ, δημιουργεί ένα πρωτότυπο ηχητικό τοπίο όπου η παράδοση συνομιλεί οργανικά με το σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ένας υβριδικός ακουστικός και ηλεκτρονικός ήχος, που διατηρεί αναλλοίωτη την ελληνική μουσική του αφετηρία, ενώ ταυτόχρονα ανοίγεται σε νέες αισθητικές κατευθύνσεις.

Ο Γιαν Βαν Αγγελόπουλος, στα τύμπανα και τα modular συνθεσάιζερ, και ο Φώτης Σιώτας, στο βιολί και τη φωνή, συνθέτουν μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στην παράδοση, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη ηχητική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη μουσική ως μια ζωντανή, διαρκώς μεταβαλλόμενη γλώσσα.

Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα, η ΣΤΟΑ Culture με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει το καλοκαιρινό της πρόγραμμα, φιλοξενώντας μουσικές προτάσεις που γεφυρώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και μετατρέπουν το Αίθριο της Στοάς Αρσακείου σε έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων, στο κέντρο της Αθήνας.

Συντελεστές:

Γιαν Βαν Αγγελόπουλος – Τύμπανα, Modular Συνθεσάιζερ

Φώτης Σιώτας – Βιολί, Φωνή

INFO: Παρασκευή 10 Ιουλίου | 21:00

ΣΤΟΑ Culture | Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου (είσοδος Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν)

Εισιτήρια: more.com | Aπό 10€