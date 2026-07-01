Ο Javier Bardem έχτισε τον ρόλο του στο Cape Fear ακούγοντας Slipknot, Linkin Park και Bad Omens

Ο Javier Bardem αποκάλυψε ότι άντλησε έμπνευση από τους Slipknot, τους Linkin Park, τους Bad Omens και τους Falling In Reverse για να διαμορφώσει τον Max Cady, τον σκοτεινό πρωταγωνιστή της νέας σειράς Cape Fear του Apple TV+.

Μιλώντας στο Kerrang!, ο λατρεμένος Ισπανός εξήγησε πως επιδίωξε εξαρχής να δώσει στον χαρακτήρα μία έντονη metal αισθητική. «Θέλαμε οπωσδήποτε να έχει metal εμφάνιση και μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα», ανέφερε. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπήρχαν πέντε τραγούδια που άκουγε διαρκώς κατά την προετοιμασία του. Ξεχώρισε τα "Given Up" και "Up From the Bottom" των Linkin Park, σημειώνοντας πως εκφράζουν την οργή, την απογοήτευση και τη μάχη για αναγέννηση που χαρακτηρίζουν τον Max Cady.

Εξήρε επίσης τη νέα τραγουδίστρια των Linkin Park, Emily Armstrong, λέγοντας πως «έφερε ξανά το συγκρότημα εκεί που ανήκει», ενώ ανέφερε ότι τραγούδια των Slipknot, των Bad Omens και των Falling In Reverse τον βοηθούσαν καθημερινά να μπει στην ψυχολογία του ρόλου.

Όμως, έκανε σαφές πως η σχέση του με το metal δεν περιορίζεται στην προετοιμασία ρόλων. «Δεν είναι ότι χρησιμοποιώ τη μουσική. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν. Είναι αυτό που ακούω όταν οδηγώ, όταν με πηγαίνουν κάπου, πριν κοιμηθώ... Ναι, ακούω Slipknot για να με πάρει ο ύπνος. Για μένα, το metal είναι τρόπος ζωής.»

Ο Bardem δήλωσε επίσης φανατικός των metal συναυλιών, αποκαλύπτοντας ότι, όποτε μπορεί, βρίσκεται σε συναυλίες και δεν διστάζει να κατέβει ακόμη και στο mosh pit.

Για τους νεότερους: Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του Cape Fear (Το Aκρωτήρι του Φόβου) βασίζεται στο μυθιστόρημα The Executioners του John D. MacDonald και ακολουθεί τον Max Cady, έναν καταδικασμένο δολοφόνο που, μετά την αποφυλάκισή του, επιστρέφει για να εκδικηθεί το ζευγάρι δικηγόρων που τον είχε εκπροσωπήσει δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα. Αξίζει να ανακαλύψετε αυτό το μεγάλο classic στο πρόσφατο remake του αλλά και στην αυθεντική ταινία του 1962 με τοv Robert Mitchum (στο ρόλο του Cady) ή στο εξαιρετικό remake του 1991 από τον Martin Scorsese, με τον Robert De Niro βγαλμένο από τους εφιάλτες μας.