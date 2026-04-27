Η Julianne Moore τιμάται στις Κάννες με το Women in Motion Award

Η βραβευμένη με Oscar Julianne Moore πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο Women in Motion της Kering στις Κάννες, ενώ η Ιταλίδα δημιουργός Margherita Spampinato αναμένεται να λάβει το βραβείο ανερχόμενου ταλέντου σε τελετή που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαΐου.

Το gala των Women in Motion Awards της Kering φέρεται να βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, με τη λαμπερή εκδήλωση να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ως επίσημο γεγονός, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων του φεστιβάλ, μελών επιτροπών και εκλεκτών καλεσμένων.

Η διοργάνωση, που ξεκίνησε το 2015, αναφέρεται ότι κάθε χρόνο τιμά «γυναίκες καλλιτέχνιδες των οποίων η πορεία και η αφοσίωση έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην κοινωνία». Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν βρίσκονται οι Nicole Kidman, Donna Langley, Jane Fonda, Patty Jenkins, Geena Davis, Susan Sarandon, Viola Davis, Michelle Yeoh και Salma Hayek Pinault.

Ο πρόεδρος της Kering, François-Henri Pinault, φέρεται να έχει δηλώσει ότι η Julianne Moore «ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα του Women in Motion», επισημαίνοντας τη συνέπεια στις καλλιτεχνικές της επιλογές, καθώς και το βάθος και την πολυπλοκότητα που προσδίδει στις ερμηνείες της.

Η Julianne Moore, η οποία αποτελεί σταθερή παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, έχει τιμηθεί με Oscar για την ερμηνεία της στο Still Alice. Στη φιλμογραφία της περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες Far From Heaven, The Hours, The Kids Are All Right, Boogie Nights, καθώς και οι πιο πρόσφατες May December, Echo Valley, The Room Next Door, Sirens και Mary & George. Αναφέρεται επίσης ότι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει σε μια άτιτλη μουσική κωμωδία του Jesse Eisenberg για την A24.

Η ίδια φέρεται να έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τη διάκριση, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της στην κληρονομιά του Women in Motion έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της ορατότητας και της ενίσχυσης διαφορετικών φωνών στον κινηματογράφο.

Η πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, Iris Knobloch, φέρεται να έχει επισημάνει ότι η Julianne Moore επιλέγει εδώ και δεκαετίες ρόλους που προκαλούν και ανατρέπουν τα δεδομένα, ενώ ο γενικός εκπρόσωπος Theirry Frémaux φέρεται να την έχει χαρακτηρίσει ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου.