Anne Hathaway και Dakota Johnson πρωταγωνιστούν στο "Verity", ένα σκοτεινό θρίλερ γεμάτο ανατροπές

Το πρώτο τρέιλερ του Verity δείχνει μια δυσοίωνη προειδοποίηση από την Anne Hathaway προς τη Dakota Johnson, προϊδεάζοντας για «σκοτάδι που έρχεται» στην κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς μυθιστορήματος.

Βασισμένη στο best seller της Colleen Hoover, η Dakota Johnson πρωταγωνιστεί στην ταινία που συνδυάζει ψυχολογικό θρίλερ, μυστήριο και ρομαντική ένταση, αφήνοντας να εννοηθεί πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

«Ακόμα και με τη συνεχή προειδοποίησή μου, θα συνεχίσεις να απορροφάς τα λόγια μου. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα: Δεν υπάρχει φως εκεί που πηγαίνουμε», δηλώνει η Anne Hathaway στο επίσημο teaser trailer που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.

Το Verity ακολουθεί τη Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), η οποία προσλαμβάνεται από τον Jeremy Crawford (Josh Hartnett) για να ολοκληρώσει ως ghostwriter τα βιβλία της διάσημης συγγραφέα συζύγου του, Verity (Anne Hathaway), μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που την αφήνει ανήμπορη να συνεχίσει. Καθώς η Lowen μετακομίζει στο σπίτι των Crawford για να εργαστεί πάνω στο χειρόγραφο, ανακαλύπτει πως πίσω από τη φαινομενικά τέλεια οικογένεια κρύβονται επικίνδυνα μυστικά και σκοτεινές αλήθειες που απειλούν να καταστρέψουν τα πάντα.

Το Verity είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες διασκευές της Colleen Hoover, μετά την επιτυχία των It Ends With Us, Regretting You και Reminders of Him. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Michael Showalter, γνωστός από τη συνεργασία του με την Anne Hathaway στο The Idea of You. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες θρίλερ της χρονιάς.