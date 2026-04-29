Κάννες 2026: Οι 20 Εuropean Producers on the Move που ξεχωρίζουν

Η European Film Promotion (EFP) και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί της ανακοίνωσαν τους 20 παραγωγούς που επιλέχθηκαν για την 27η διοργάνωση του Producers on the Move στο Φεστιβάλ Καννών 2026, ένα από τα σημαντικότερα networking events για επαγγελματίες του κινηματογράφου στην Ευρώπη.

Η φετινή ομάδα παραγωγών περιλαμβάνει σημαντικά ονόματα που συνδέονται με ταινίες της Επίσημης Επιλογής των Καννών. Ξεχωρίζουν η Lixi Frank από την Αυστρία (Panama Film), παραγωγός της ταινίας Everytime της Sandra Wollner, που θα προβληθεί στο τμήμα Un Certain Regard, καθώς και συμπαραγωγός της διαγωνιστικής συμμετοχής The Dreamed Adventure της Valeska Grisebach. Παράλληλα, ο Stefano Centini από την Ιταλία (Volos Films Italia) συμμετέχει στην παραγωγή της ταινίας Death Has No Master του Jorge Thielen Armand, η οποία θα παρουσιαστεί στο Directors’ Fortnight.

Στη λίστα των Producers on the Move 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι Roxanne Sarkozi (Βέλγιο), Constantinos Nikiforou (Κύπρος), Dagmar Sedláčková (Τσεχία), Maria Møller Kjeldgaard (Δανία), Marianne Ostrat (Εσθονία), Daniel Kuitunen (Φινλανδία), Julie Billy (Γαλλία), Philipp Trauer (Γερμανία), Danae Spathara (Ελλάδα), Sunna Guðnadóttir (Ισλανδία), Julianne Forde (Ιρλανδία), Marion Guth (Λουξεμβούργο), Olivia Sophie van Leeuwen (Ολλανδία), Ivana Shekutkoska (Βόρεια Μακεδονία), Agata Novinski (Σλοβακία), Xavi Font (Ισπανία), Linda Mutawi (Σουηδία) και Michela Pini (Ελβετία).

Σύμφωνα με την EFP, οι φετινοί συμμετέχοντες «αντανακλούν το εύρος και τη ζωντάνια του σύγχρονου ευρωπαϊκού σινεμά», καλύπτοντας είδη όπως δράμα, κωμωδία, θρίλερ, φαντασία, ντοκιμαντέρ, animation και coming-of-age. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγές με γυναικεία οπτική και σε συνεργασίες με γυναίκες σκηνοθέτιδες, στοιχείο που αποτελεί βασική τάση στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετοί από τους παραγωγούς έχουν συνδεθεί με διεθνώς αναγνωρισμένες ταινίες και υποψηφιότητες για τα Όσκαρ. Η Marianne Ostrat (Alexandra Film) έχει βρεθεί πίσω από το πολυβραβευμένο Smoke Sauna Sisterhood (2023), που κέρδισε βραβείο σκηνοθεσίας στο Sundance. Η Sunna Guðnadóttir (Bjartsýn Films) συνδέεται με το Beautiful Beings (2022), που αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Ισλανδίας για τα Όσκαρ.

Στην ίδια λίστα ξεχωρίζει και ο Xavi Font (ZuZú Cinema), παραγωγός της βραβευμένης στις Κάννες ταινίας Sirât (2025), η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής και συγκέντρωσε δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ. Τέλος, η Linda Mutawi (Fikra) από τη Σουηδία έχει στο ενεργητικό της την ταινία Eagles of the Republic (2025), που έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών και αποτέλεσε την επίσημη οσκαρική πρόταση της χώρας της.