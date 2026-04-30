"Toy Story 5": Πλοκή και νέοι χαρακτήρες της πολυαναμενόμενης ταινίας Pixar

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το Toy Story 5, από τη νέα ηρωίδα Blaze μέχρι την ιστορία και την επιστροφή των αγαπημένων χαρακτήρων.

news.team

Μετά την επιτυχία της τελευταίας πρωτότυπης ταινίας της, Hoppers, η Pixar επιστρέφει δυναμικά με το Toy Story 5. Σε αυτή τη νέα ιστορία, ο Woody και η παρέα του προσπαθούν να προσαρμοστούν σε έναν σύγχρονο κόσμο όπου η τεχνολογία κυριαρχεί. Ενόψει της πρεμιέρας στις 19 Ιουνίου, το Entertainment Weekly παρουσίασε νέες εικόνες, μεταξύ των οποίων και η πρώτη ματιά στη Blaze, ένα νέο παιδί που μπαίνει στο σύμπαν του Toy Story.

Η Mykal-Michelle Harris, που δανείζει τη φωνή της στη Blaze, ανέφερε ότι η ηρωίδα είναι ένα δυναμικό κορίτσι που αγαπά τα άλογα, μεγάλωσε σε ράντσο και δεν φοβάται να είναι ο εαυτός της, ενώ συνεχίζει να παίζει με παιχνίδια παρά την ηλικία της.

Στο Toy Story 5, η Bonnie (Scarlett Spears) γνωρίζει τη Lilypad (Greta Lee), μια smart συσκευή που οι γονείς της πιστεύουν ότι θα τη βοηθήσει να κάνει φίλους. Καθώς τα παιδιά της γειτονιάς περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες, η Jessie αναλαμβάνει δράση για να βοηθήσει τη Bonnie να δημιουργήσει αληθινές σχέσεις. 

Η νέα ταινία της Pixar φέρνει πίσω τους Woody, Buzz Lightyear, Jessie και τους υπόλοιπους αγαπημένους χαρακτήρες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, μια σύγχρονη ταμπλέτα που αμφισβητεί τον ρόλο τους στη ζωή της Bonnie. Το μεγάλο ερώτημα: μπορεί το παραδοσιακό παιχνίδι να επιβιώσει στην εποχή των οθονών;

 

 

