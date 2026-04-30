Meryl Streep: Η τολμηρή διαπραγμάτευση που άλλαξε το "The Devil Wears Prada" και η επιστροφή μετά από 20 χρόνια

Η Meryl Streep αποκάλυψε ότι διπλασίασε την αμοιβή που ζήτησε για το The Devil Wears Prada, εξηγώντας ότι τότε συνειδητοποίησε για πρώτη φορά τη διαπραγματευτική της δύναμη. Μαζί με τους Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, μίλησαν για το γιατί αποφάσισαν να επιστρέψουν στο The Devil Wears Prada 2.

Η πρώτη ταινία The Devil Wears Prada (2006) σημείωσε τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας τα 325 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με τη Meryl Streep να κερδίζει Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Miranda Priestly, εμπνευσμένο από τη Anna Wintour.

Η Meryl Streep ανέφερε ότι αρχικά απέρριψε την πρόταση για την ταινία και ζήτησε διπλάσια αμοιβή, κάτι που έγινε άμεσα αποδεκτό, ενώ εκείνη την περίοδο σκεφτόταν ακόμα και να αποσυρθεί από την υποκριτική.

Το The Devil Wears Prada 2 φέρνει ξανά τους βασικούς χαρακτήρες, με την Anne Hathaway να επιστρέφει ως Andrea “Andy” Sachs, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν αλλάξει τον χώρο των media. Ο Stanley Tucci σημείωσε ότι η δημοσιογραφία έχει μεταμορφωθεί, ενώ η Meryl Streep τόνισε ότι οι χαρακτήρες προσπαθούν να προσαρμοστούν διατηρώντας τις αξίες τους.

Η Anne Hathaway εξήγησε ότι πείστηκε να επιστρέψει χάρη στο σενάριο της Aline Brosh McKenna, που δίνει νέα διάσταση στην ιστορία πέρα από τη νοσταλγία. Η Emily Blunt πρόσθεσε ότι η Emily Charlton παραμένει δυναμική και ακόμα πιο έντονη, πλέον σε θέση εξουσίας στον οίκο Dior.

Η Meryl Streep δήλωσε επίσης ότι αυτή τη φορά συνεργάστηκε πιο στενά με το καστ, σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, όπου κρατούσε αποστάσεις για τον ρόλο της Miranda Priestly.

Το The Devil Wears Prada 2 κάνει πρεμιέρα 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιτυχία και επιρροή του franchise.