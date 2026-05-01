Η μάχη του Sam Neill με τον καρκίνο και η μεγάλη επιστροφή

Ο Sam Neill ανακοίνωσε ότι είναι πλέον cancer-free, έπειτα από πέντε χρόνια θεραπείας για angioimmunoblastic T-cell lymphoma, μια μορφή καρκίνου του αίματος που διαγνώστηκε κατά την περίοδο προώθησης της ταινίας Jurassic World Dominion.

Ο Sam Neill, γνωστός από το Jurassic Park, είχε κάνει γνωστή τη διάγνωσή του το 2023, αν και είχε εντοπιστεί από το 2022, όταν παρατήρησε πρησμένους λεμφαδένες και απευθύνθηκε σε γιατρό.

Μετά από μακροχρόνια μάχη με καρκίνο τρίτου σταδίου, ο Sam Neill ανέφερε ότι οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν πως δεν υπάρχει πλέον καρκίνος στο σώμα του. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία, ενώ όταν αυτή έπαψε να λειτουργεί, στράφηκε σε μια καινοτόμα μέθοδο, την CAR T-cell therapy, που βασίζεται στη γενετική τροποποίηση των κυττάρων.

Ο Sam Neill τόνισε ότι πλέον αισθάνεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, ενώ υποστηρίζει την ευρύτερη εφαρμογή της θεραπείας στην Αυστραλία, όπου προς το παρόν είναι διαθέσιμη κυρίως σε κλινικές δοκιμές.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί η επιστροφή του στην υποκριτική, δηλώνοντας ότι θέλει να συμμετάσχει ξανά σε ταινίες. Ο Sam Neill έγινε ευρέως γνωστός ως Alan Grant στο Jurassic Park και επέστρεψε στον ρόλο στο Jurassic World Dominion, μαζί με τους Laura Dern και Jeff Goldblum.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Sam Neill είχε αναφέρει ότι, αν και δεν φοβάται τον θάνατο, θα ήθελε να ζήσει περισσότερα χρόνια για να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και να δει τα εγγόνια του να μεγαλώνουν. Το 2025 είχε επιβεβαιώσει ότι βρισκόταν σε ύφεση, πριν ανακοινώσει πλέον ότι είναι πλήρως απαλλαγμένος από τον καρκίνο.