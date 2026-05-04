Νέα ταινία για τον Michael Jackson: Στα σκαριά το sequel του "Michael"

Η ιστορία του Michael Jackson φαίνεται πως συνεχίζεται στη μεγάλη οθόνη, με τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης ταινίας να ανοίγει τον δρόμο για ένα φιλόδοξο sequel.

Η συνέχεια του Michael αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα είτε μέσα στη χρονιά είτε το 2027, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Adam Fogelson, επικεφαλής της Lionsgate. Όπως δήλωσε, η τεράστια επιτυχία της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, η οποία κατέγραψε παγκόσμιο άνοιγμα 217 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το Bohemian Rhapsody, οδήγησε φυσιολογικά στην ανάπτυξη ενός sequel.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο podcast The Town With Matt Belloni, ο Adam Fogelson εξήγησε πως υπάρχει άφθονο υλικό από τη ζωή και τη μουσική πορεία του Michael Jackson που θα μπορούσε να στηρίξει όχι μόνο μία ακόμη ταινία αλλά και περισσότερες. Ως πιθανό σημείο αναφοράς για τη συνέχεια ανέφερε την εμβληματική εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Super Bowl του 1993.

Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων παραμένει αβέβαιο, καθώς ο σκηνοθέτης Antoine Fuqua είναι ήδη απασχολημένος με νέο project του Netflix, στο οποίο συμμετέχει ο Denzel Washington

Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο η νέα ταινία να αγγίξει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν διατυπωθεί κατά του Michael Jackson, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τον ίδιο. Υπενθυμίζεται ότι το Michael αρχικά περιλάμβανε αυτή τη θεματική, ωστόσο λόγω νομικών περιορισμών πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικά γυρίσματα κόστους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, με αποτέλεσμα η αφήγηση να εστιάσει περισσότερο στη σχέση του με τον πατέρα του, Joe, τον οποίο υποδύθηκε ο Colman Domingo.

Τέλος, ο Adam Fogelson φέρεται να χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερα περίπλοκο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το sequel του Michael να ακολουθήσει διαφορετική αφηγηματική κατεύθυνση.

 

5 άλμπουμ για τον Μάιο

Μήνας απόλαυση με Patti Smith και John Maus στα μέρη μας, επανεκκίνηση Victory Collapse, αλλεργίες φουλ και ολάνθιστη...
