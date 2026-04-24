"Margot & Rudi": Η Naomi Watts στον ρόλο της Margot Fonteyn σε μια ρομαντική ταινία για τον θρύλο του μπαλέτου

Η Naomi Watts φέρεται να έχει συμφωνήσει να υποδυθεί τη Margot Fonteyn στο Margot & Rudi, τη νέα κινηματογραφική δουλειά του Anthony Fabian, σκηνοθέτη του Mrs. Harris Goes to Paris, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο του μπαλέτου της δεκαετίας του ’60.

Η ταινία εστιάζει στη θρυλική συνεργασία της Fonteyn, μιας 42χρονης prima ballerina και κορυφαίας χορεύτριας της Βρετανίας, με τον Rudolf Nureyev, τον 23χρονο Σοβιετικό αποστάτη που έγινε παρτενέρ της στη σκηνή και προκάλεσε αίσθηση με την παρουσία του.

Σύμφωνα με την πλοκή, η έντονη σκηνική χημεία τους φέρεται να πυροδότησε φήμες για μια σχέση που ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ποτέ. Την ίδια περίοδο, η Fonteyn ήταν παντρεμένη, ενώ ο Nureyev ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλος και γνωστός για τη σχέση του με τον Δανό χορευτή Erik Bruhn.

Ο Alexandr Trush, principal dancer του Hamburg Ballet, θα ενσαρκώσει τον Nureyev, με τον καλλιτέχνη να είναι γνωστός για παραστάσεις όπως Giselle και Romeo and Juliet.

Ο Anthony Fabian φέρεται να έχει δηλώσει ότι η έμπνευσή του για την ταινία ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια στο Mexico City, όταν παρακολουθούσε τις παραστάσεις των Fonteyn και Nureyev στον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε, η ιστορία τους χαρακτηρίζεται από έναν έρωτα που ξεπερνά πολιτισμικά, ηλικιακά και κοινωνικά όρια, προσδίδοντας μια μοναδική διάσταση στο φιλμ.

Η Naomi Watts, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, είχε σπουδάσει χορό πριν στραφεί στην υποκριτική και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από ταινίες όπως Mulholland Drive, 21 Grams και The Impossible. Πρόσφατα εμφανίστηκε ως Jackie Kennedy Onassis στο Love Story, ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Luke Evans στο The Housewife.

H WestEnd Films έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας Margot & Rudi και αναμένεται να παρουσιάσει το πρότζεκτ στην αγορά των Καννών, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες εποχής των επόμενων ετών.