"Miami Vice ’85": Η νέα ταινία με τους Michael B. Jordan και Austin Butler φέρνει τα ’80s ξανά στη μόδα

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Miami Vice, με τίτλο Miami Vice ’85, φέρεται να έχει πλέον οριστικοποιήσει τους πρωταγωνιστές της, με τους Michael B. Jordan και Austin Butler να αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους των Ricardo “Rico” Tubbs και Sonny Crockett.

Η ταινία βασίζεται στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1980 και αντλεί έμπνευση από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν, εστιάζοντας σε δύο μυστικούς αστυνομικούς στο Μαϊάμι. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου 2027 από τη Universal Pictures, ενώ θα αποτελεί period film, σε αντίθεση με την εκδοχή του 2006 από τον Michael Mann, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Jamie Foxx και Colin Farrell.

Ο Austin Butler θα ενσαρκώσει τον James “Sonny” Crockett, ρόλο που είχε καθιερώσει ο Don Johnson, ενώ ο Michael B. Jordan θα υποδυθεί τον Ricardo Tubbs, που είχε αρχικά ερμηνεύσει ο Philip Michael Thomas.

Ο Michael B. Jordan, βραβευμένος με Όσκαρ, έχει ξεχωρίσει μέσα από τις ταινίες Sinners, Black Panther και Creed III, ενώ ετοιμάζει και μια νέα εκδοχή του The Thomas Crown Affair για την Amazon MGM. Από την πλευρά του, ο Austin Butler, υποψήφιος για Όσκαρ, έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την ερμηνεία του στο Elvis του Baz Luhrmann, ενώ συμμετείχε και στα Dune: Part Two, The Bikeriders και Masters of the Air. Παράλληλα, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο Enemies.

Η αρχική σειρά Miami Vice, δημιουργία του Anthony Yerkovich, προβλήθηκε από το 1984 έως το 1990 στο NBC και έγινε πολιτιστικό φαινόμενο, χάρη στο ιδιαίτερο στιλ, τα παστέλ κοστούμια και τη δυναμική απεικόνιση του υποκόσμου του Μαϊάμι.

Τα γυρίσματα του Miami Vice ’85 αναμένεται να ξεκινήσουν εντός της χρονιάς, με τον σκηνοθέτη Joseph Kosinski, μετά την επιτυχία των F1: The Movie και Top Gun: Maverick, να εστιάζει στη λάμψη αλλά και τη διαφθορά της εποχής.