O Sacha Baron Cohen επιστρέφει με νέα κωμωδία που προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Tο Ladies First, η νέα κωμωδία με τον Sacha Baron Cohen, έλαβε μικτή υποδοχή στα social media μετά την κυκλοφορία του πρώτου της trailer. Ο ηθοποιός, γνωστός από το Borat, υποδύεται έναν σεξιστή άνδρα που μεταφέρεται σε έναν παράλληλο κόσμο όπου οι γυναίκες κατέχουν την εξουσία και οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί.

Στην ταινία συμμετέχει και η Rosamund Pike, ενώ οι αντιδράσεις στην πλατφόρμα X εμφανίζονται διχασμένες. Ορισμένοι χρήστες εκφράζουν ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντας την ιδέα ως μια φεμινιστική εκδοχή του Borat, ενώ άλλοι τονίζουν ότι ο Sacha Baron Cohen παραμένει ιδιαίτερα διασκεδαστικός και δηλώνουν ανυπόμονοι για την πρεμιέρα.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι υπήρξαν και επικριτικές φωνές, με κάποιους να θεωρούν το concept προβλέψιμο. Αναφορές έγιναν και στη συμμετοχή της Rosamund Pike και της Fiona Shaw, με ορισμένους να αμφισβητούν την επιλογή τους για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι αρκετοί χρήστες εντόπισαν ομοιότητες με παλαιότερα έργα, όπως το The Worm That Turned, ενώ άλλοι πρότειναν ως εναλλακτική την ταινία What Women Want με τον Mel Gibson, η οποία πραγματεύεται αντίστοιχη θεματική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ladies First αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 22 Μαΐου και αποτελεί την πρώτη πρωταγωνιστική εμφάνιση του Sacha Baron Cohen σε ταινία μετά το Borat Subsequent Moviefilm του 2020.