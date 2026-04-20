H Christina Applegate στο νοσοκομείο ενώ συνεχίζει τη μάχη με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

H Christina Applegate έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο εν μέσω της συνεχιζόμενης μάχης της με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μια πάθηση με την οποία διαγνώστηκε το 2021.

Η ηθοποιός, γνωστή από την επιτυχία Anchorman, φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες υγείας το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ίδια, τις οποίες επικαλείται το TMZ, η Christina Applegate νοσηλεύεται από τα τέλη Μαρτίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής λόγος. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στο βιβλίο της You With The Sad Eyes έχει αναφέρει πως η ζωή με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (MS) την καθιστά πιο ευάλωτη σε λοιμώξεις, κάτι που οδηγεί σε συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο.

Christina Applegate παρουσιάζει το podcast MeSsy μαζί με τη Jamie-Lynn Sigler, η οποία ζει επίσης με τη συγκεκριμένη πάθηση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Εκπρόσωπος της Christina Applegate δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για τις θεραπείες που ακολουθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ιατρικά της ζητήματα μέσα από το βιβλίο και το podcast της.

Στο επαγγελματικό της προφίλ, αναφέρεται ότι η Christina Applegate έγινε ευρέως γνωστή μέσα από κωμικούς ρόλους, όπως αυτός της Veronica Corningstone στο Anchorman, ενώ έχει τιμηθεί με Emmy για τη συμμετοχή της στη σειρά Friends. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει στις σειρές Samantha Who και Dead To Me. Μετά τη διάγνωσή της το 2021, φέρεται να απομακρύνθηκε από την υποκριτική μπροστά στην κάμερα, δηλώνοντας το 2023 ότι πιθανότατα δεν θα επιστρέψει σε τέτοιους ρόλους.

 

Under the Radar

Under the Radar: Rap μπάρες, modal folk οράματα και σκοτεινές impro τελετουργίες

Old school hip hop, πολυσυλλεκτική ποιητική φολκ, desert blues, οργανικά jazz συμπλέγματα και...
Chris Lucey

Chris Lucey – Songs of Protest and Anti-Protest

Με την ευκαιρία της Record Store Day 2026, η εταιρεία Poppydisc επανέκδωσε σε -πορτοκαλί- βινύλιο ένα χαμένο psych/folk-rock...

Vinterland – Welcome My Last Chapter

Ο Δημήτρης Τσούπρος ξεχωρίζει εμβληματικούς δίσκους του extreme metal που έμειναν μετέωροι στον...

Best of Network