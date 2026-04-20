H Christina Applegate στο νοσοκομείο ενώ συνεχίζει τη μάχη με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Η ηθοποιός, γνωστή από την επιτυχία Anchorman, φέρεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες υγείας το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ίδια, τις οποίες επικαλείται το TMZ, η Christina Applegate νοσηλεύεται από τα τέλη Μαρτίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής λόγος. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στο βιβλίο της You With The Sad Eyes έχει αναφέρει πως η ζωή με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (MS) την καθιστά πιο ευάλωτη σε λοιμώξεις, κάτι που οδηγεί σε συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο.

H Christina Applegate παρουσιάζει το podcast MeSsy μαζί με τη Jamie-Lynn Sigler, η οποία ζει επίσης με τη συγκεκριμένη πάθηση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Εκπρόσωπος της Christina Applegate δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για τις θεραπείες που ακολουθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ιατρικά της ζητήματα μέσα από το βιβλίο και το podcast της.

Στο επαγγελματικό της προφίλ, αναφέρεται ότι η Christina Applegate έγινε ευρέως γνωστή μέσα από κωμικούς ρόλους, όπως αυτός της Veronica Corningstone στο Anchorman, ενώ έχει τιμηθεί με Emmy για τη συμμετοχή της στη σειρά Friends. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει στις σειρές Samantha Who και Dead To Me. Μετά τη διάγνωσή της το 2021, φέρεται να απομακρύνθηκε από την υποκριτική μπροστά στην κάμερα, δηλώνοντας το 2023 ότι πιθανότατα δεν θα επιστρέψει σε τέτοιους ρόλους.