O Tom Cruise αγνώριστος στο "Digger": Η νέα ταινία του Alejandro G. Iñárritu τραβά τα βλέμματα

Σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες πρώτες προβολές της χρονιάς, αποκαλύφθηκε ότι ο Tom Cruise εμφανίζεται εντελώς μεταμορφωμένος στη νέα ταινία του Alejandro G. Iñárritu, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον στο κοινό. Αναφέρθηκε ότι ο Tom Cruise είναι αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και εμφανή κοιλιά, στο πρώτο υλικό από το Digger του Alejandro G. Iñárritu, το οποίο παρουσιάστηκε στο CinemaCon χωρίς να δοθεί στη δημοσιότητα online. Επισημάνθηκε ότι ο ηθοποιός υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του.

O Tom Cruise επιστρέφει σε έναν ρόλο «σωτήρα», αυτή τη φορά με έντονα κωμικά στοιχεία, στο Digger, ενώ ειδικό απόσπασμα προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του CinemaCon. H Warner Bros. παρουσίασε την ταινία στο Λας Βέγκας, παρουσία των Cruise και Iñárritu, οι οποίοι απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

O Iñárritu είχε την αρχική ιδέα για το Digger πριν από εννέα χρόνια και βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Cruise τα τελευταία επτά. Υπογραμμίστηκε ότι ο σκηνοθέτης εντυπωσιάστηκε από τη μεταμόρφωση του Tom Cruise στον χαρακτήρα Digger Rockwell, χαρακτηρίζοντας την ερμηνεία του ως μία από τις πιο απαιτητικές της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ο Cruise εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, σημειώνοντας πως πρόκειται για το είδος ταινίας που τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, ενώ περιέγραψε το φιλμ ως «άγριο και αστείο».

Περιγράφηκε ότι στο υλικό ο Cruise εμφανίζεται με ρυτίδες και διαφορετική όψη, κινούμενος μέσα στην έπαυλή του και φροντίζοντας τη γάτα του, ενώ σταδιακά αποκαλύπτεται ότι ο χαρακτήρας του είναι επικεφαλής εταιρείας που ευθύνεται για περιβαλλοντική καταστροφή λόγω διαρροής μεθανίου. O John Goodman εμφανίζεται ως Πρόεδρος, καλώντας τον χαρακτήρα του Cruise να διορθώσει την κατάσταση.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Sandra Huller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde και Emma D’Arcy, ενώ η ταινία χαρακτηρίζεται ως «κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

Υπενθυμίστηκε ότι ο Iñárritu είχε δηλώσει πως το φιλμ αποτελεί μια τολμηρή και απαιτητική κωμωδία, διαφορετική από όσα περιμένει το κοινό από τον ίδιο και τον Tom Cruise, ενώ ανέφερε πως επιδιώκει κάθε έργο του να έχει ένα στοιχείο ρίσκου, όπως συνέβη και με το Birdman.

Τέλος, το Digger αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου, ενώ το CinemaCon, η ετήσια διοργάνωση για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας από τις 13 έως τις 16 Απριλίου.