Oscars 2027–2028: Ημερομηνίες, αλλαγές και πλήρες πρόγραμμα τελετής

Η τελετή των Oscars, που πραγματοποιήθηκε φέτος στις 15 Μαρτίου, θα παραμείνει στα μέσα Μαρτίου το 2027 και θα μετακινηθεί στις αρχές Μαρτίου το 2028, όπως ανακοίνωσε η Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Τα Oscars 2027, που αποτελούν την 99η διοργάνωση, θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Μαρτίου. Τα Oscars 2028, που σηματοδοτούν την 100ή επέτειο του θεσμού, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Μαρτίου. Και οι δύο τελετές θα ξεκινήσουν στις 7 μ.μ. ET / 4 μ.μ. PT.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αυτές θα είναι οι τελευταίες τελετές Oscars που θα πραγματοποιηθούν στο Dolby Theatre στο Hollywood και θα μεταδοθούν από το ABC.

Από το 2029, η τελετή θα μεταφερθεί στο συγκρότημα LA LIVE στο κέντρο του Los Angeles και θα είναι διαθέσιμη μέσω streaming στο YouTube, σηματοδοτώντας μια νέα ψηφιακή εποχή για τα βραβεία.

Τα τελευταία χρόνια, η ημερομηνία διεξαγωγής των Oscars έχει μεταβληθεί σημαντικά — από τις 9 Φεβρουαρίου το 2020 έως τις 21 Απριλίου το 2021 — με την Academy of Motion Picture Arts and Sciences και το ABC να προσπαθούν να αποφύγουν συγκρούσεις με μεγάλα γεγονότα όπως τα playoffs του NFL και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Πρόγραμμα Oscars 2026–2027: Όλες οι σημαντικές ημερομηνίες

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences ανακοίνωσε επίσης το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν: