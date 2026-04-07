Η αλήθεια πίσω από το "The Devil Wears Prada": Η Meryl Streep αποκαλύπτει τη μυστική έμπνευση της Miranda Priestly

H The Devil Wears Prada παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες μόδας, ωστόσο η Meryl Streep έχει διευκρινίσει ότι η ερμηνεία της ως Miranda Priestly δεν βασίστηκε στην Anna Wintour, όπως πολλοί πίστευαν, αλλά σε δύο σημαντικούς δημιουργούς του Hollywood.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο The Late Show with Stephen Colbert, η Meryl Streep ανέφερε ότι είχε ουσιαστικά «μιμηθεί» τον Mike Nichols, ενώ πρόσθεσε πως αν ο ίδιος και ο Clint Eastwood «αποκτούσαν ένα παιδί», αυτό θα θύμιζε τον χαρακτήρα της Miranda Priestly.

Η συγκεκριμένη δήλωση διαφοροποιείται από τη διαδεδομένη άποψη ότι ο χαρακτήρας ήταν εμπνευσμένος από την Anna Wintour, κάτι που συνδέεται με το γεγονός ότι η ταινία βασίζεται στο βιβλίο της Lauren Weisberger, το οποίο αντλεί υλικό από την εμπειρία της ως βοηθός στη Vogue. Σημειώνεται ότι η Anna Wintour κατέχει σήμερα υψηλόβαθμη θέση στην Condé Nast.

Η Meryl Streep έχει εξηγήσει ότι το επιβλητικό στυλ του Mike Nichols, σε συνδυασμό με το διακριτικό του χιούμορ, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας της Miranda Priestly, επισημαίνοντας ότι ο χαρακτήρας λέει δηκτικά σχόλια τα οποία, αν και συχνά εκλαμβάνονται ως σκληρά, έχουν και μια χιουμοριστική διάσταση.

Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι επηρεάστηκε από τη στάση του Clint Eastwood, ο οποίος διατηρεί χαμηλούς τόνους αλλά ισχυρή παρουσία, γεγονός που δημιουργεί μια διαφορετική μορφή εξουσίας στο σετ.

Σε σχετική ερώτηση του Stephen Colbert, η Meryl Streep φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε ενημερώσει τον Mike Nichols για την επιρροή του, ενώ δεν είχε κάνει το ίδιο με τον Clint Eastwood.

Η ηθοποιός, γνωστή και από το Out of Africa, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Mike Nichols στα Silkwood, Heartburn και Angels in America, ενώ έχει εμφανιστεί και στο The Bridges of Madison County του Clint Eastwood.

Το sequel The Devil Wears Prada 2 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου, ενισχύοντας εκ νέου το ενδιαφέρον γύρω από τον διαχρονικό αυτό χαρακτήρα.