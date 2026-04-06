"The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum" - Ηθοποιοί, πλοκή και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η νέα ταινία στο κινηματογραφικό σύμπαν του J.R.R. Tolkien λειτουργεί ως prequel και γεφυρώνει τα γεγονότα ανάμεσα στις τριλογίες The Hobbit και The Lord Of The Rings. Στην ιστορία, ο Aragorn και ο Gandalf ξεκινούν μια αποστολή για να εντοπίσουν τον Gollum και να ανακαλύψουν περισσότερα για το μυστηριώδες δαχτυλίδι του Bilbo Baggins.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2027. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Andy Serkis, ο οποίος επιστρέφει και στον εμβληματικό ρόλο του Gollum. Παραγωγός είναι ο Peter Jackson, μαζί με τους Fran Walsh και Philippa Boyens, που συνέβαλαν καθοριστικά στις προηγούμενες επιτυχίες της σειράς.

Σύμφωνα με τον Peter Jackson, η παραγωγή προχωρά ομαλά: «Ο Andy κάνει εξαιρετική δουλειά. Το αποτέλεσμα δείχνει εντυπωσιακό και το σενάριο εξελίσσεται πολύ καλά».

Η τριλογία The Lord Of The Rings (2001–2003) αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του κινηματογράφου, με 17 Όσκαρ και έσοδα άνω των 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολούθησε η τριλογία The Hobbit (2012–2014), επίσης σε σκηνοθεσία του Peter Jackson, η οποία σημείωσε αντίστοιχη εμπορική επιτυχία. Παράλληλα, η σειρά The Rings Of Power έκανε πρεμιέρα το 2022, επεκτείνοντας το σύμπαν, χωρίς όμως άμεση σύνδεση με τις ταινίες.

Επιπλέον, βρίσκεται σε ανάπτυξη και η ταινία The Lord Of The Rings: Shadows Of The Past, η οποία θα διαδραματίζεται 14 χρόνια μετά τα γεγονότα του Frodo Baggins, με τους Sam, Merry και Pippin στο επίκεντρο. Το σενάριο συνυπογράφει ο Stephen Colbert.

Ο Andy Serkis είναι μέχρι στιγμής ο μόνος επιβεβαιωμένος ηθοποιός, επιστρέφοντας στον ρόλο του Gollum μέσω motion capture.

Ωστόσο, υπάρχουν έντονες φήμες για επιστροφές από το αρχικό καστ της τριλογίας The Lord Of The Rings:

Ο Ian McKellen έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει ως Gandalf the Grey.

Ο Elijah Wood φαίνεται επίσης πιθανό να επανέλθει στον ρόλο του Frodo.

Ο Elijah Wood δήλωσε ότι, αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, η πιθανότητα επιστροφής είναι μεγάλη και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το project, τονίζοντας ότι το κοινό είναι ιδιαίτερα προστατευτικό με τον κόσμο της Middle-earth.

Μια σημαντική νέα προσθήκη είναι η Kate Winslet, η οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί για πρωταγωνιστικό ρόλο, αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της.

Αντίθετα, ο Viggo Mortensen δεν θα επιστρέψει ως Aragorn. Ο Andy Serkis επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος θα δοθεί σε νέο ηθοποιό, με τη διαδικασία casting να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.