H Charlize Theron σχολιάζει τον Timothée Chalamet και την απειλή του AI για τον κινηματογράφο

Η Charlize Theron φέρεται να επέκρινε τα σχόλια του Timothée Chalamet, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί «απερίσκεπτα», σχετικά με τις συγκεκριμένες μορφές τέχνης. Σε συνέντευξή της εκτίμησε πως η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται στο μέλλον να μπορεί να «κάνει» τη δουλειά του Timothée Chalamet, ωστόσο δεν θα καταφέρει να αντικαταστήσει καλλιτέχνες που εμφανίζονται ζωντανά σε σκηνές μπαλέτου και όπερας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο, ο πρωταγωνιστής των Marty Supreme και Dune, είχε δηλώσει στον Matthew McConaughey σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Τέξας ότι δεν θα επιθυμούσε ο κινηματογράφος να εξελιχθεί όπως «το μπαλέτο ή η όπερα», όπου, όπως είπε, «κανείς δεν νοιάζεται» πλέον.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με επαγγελματίες του χώρου να εκφράζουν τη διαφωνία τους. Μεταξύ αυτών, ο Andrea Bocelli φέρεται να τόνισε ότι η όπερα και το μπαλέτο αποτελούν διαχρονικές μορφές τέχνης που συνεχίζουν να αγγίζουν το κοινό, καλύπτοντας βαθιές ανθρώπινες ανάγκες.

Στη συνέντευξή της στους New York Times, η Charlize Theron δήλωσε ότι θα ήθελε να συναντήσει τον Timothée Chalamet, επισημαίνοντας πως τα σχόλιά του αφορούσαν δύο μορφές τέχνης που χρειάζονται διαρκή στήριξη, ιδιαίτερα λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο χορός αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές μορφές τέχνης που έχει βιώσει, τονίζοντας ότι της προσέφερε πειθαρχία, δομή και αίσθηση σκληρής δουλειάς.

Όσον αφορά τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Charlize Theron πρόκειται να εμφανιστεί στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan, υποδυόμενη τη νύμφη Καλυψώ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου και έχει ήδη προκαλέσει θετικές εντυπώσεις από τα πρώτα της αποσπάσματα.