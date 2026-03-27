Το "Murder, She Wrote" επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την Jamie Lee Curtis στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Η επιστροφή της Jessica Fletcher στη μεγάλη οθόνη φαίνεται πως μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η ταινία Murder, She Wrote προχωρά κανονικά την ανάπτυξή της.

Η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η κινηματογραφική μεταφορά της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου 2027. Η Jamie Lee Curtis αναμένεται να ενσαρκώσει τη συγγραφέα μυστηρίου και ερασιτέχνη ντετέκτιβ Jessica Fletcher, ρόλο που είχε καθιερώσει η Angela Lansbury στη μακροχρόνια τηλεοπτική σειρά του CBS.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Jason Moore, γνωστός από το Pitch Perfect, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo. Η νέα ταινία βασίζεται στη σειρά που δημιούργησαν οι Peter S. Fischer, Richard Levinson και William Link.

Υπενθυμίζεται ότι το Murder, She Wrote έκανε πρεμιέρα το 1984 και προβλήθηκε για 12 σεζόν, με την Angela Lansbury να λαμβάνει 12 υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο της ως κάτοικος της φανταστικής Cabot Cove στο Maine που εξιχνιάζει εγκλήματα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το 2013 το NBC είχε εξετάσει ένα reboot της σειράς με την Octavia Spencer, ωστόσο το σχέδιο δεν προχώρησε, ειδικά μετά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει η Angela Lansbury πριν τον θάνατό της το 2022.