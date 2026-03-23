"The Weight": O Ethan Hawke και ο Russell Crowe σε σκληρό θρίλερ επιβίωσης – Πότε κάνει πρεμιέρα

H Vertical εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής του The Weight στη Βόρεια Αμερική και προγραμματίζει την κυκλοφορία της ταινίας για τις 18 Σεπτεμβρίου. Το φιλμ, με πρωταγωνιστές τους Ethan Hawke και Russell Crowe, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες συμμετοχές του φετινού Sundance Film Festival.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Samuel (Ethan Hawke), ο οποίος, αφού απομακρύνεται βίαια από την κόρη του και οδηγείται σε μια σκληρή φυλακή, δέχεται μια επικίνδυνη πρόταση από τον διευθυντή Clancy (Russell Crowe). Tου προτείνεται να συμμετάσχει σε μια αποστολή λαθρεμπορίου χρυσού από ένα απομονωμένο ορυχείο μαζί με μια ομάδα επικίνδυνων κρατουμένων, με αντάλλαγμα την ελευθερία του.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ομάδα φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με την αφιλόξενη φύση αλλά και με εσωτερικές συγκρούσεις, καθώς η προδοσία, η βία και η καχυποψία εντείνονται. O Samuel αναγκάζεται να ρισκάρει τα πάντα προκειμένου να καταφέρει να επιστρέψει στο παιδί του.

Σε δηλώσεις του, ο σκηνοθέτης Padraic McKinley τόνισε ότι η ταινία προέκυψε μέσα από μια ξεχωριστή συνεργασία με ένα ισχυρό καστ, με επικεφαλής τους Ethan Hawke και Russell Crowe. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση του κοινού σε φεστιβάλ όπως το Sundance Film Festival και το Berlinale ενίσχυσε τον ενθουσιασμό του για την κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες.

Το The Weight βασίζεται στις δυνατές ερμηνείες των Ethan Hawke και Russell Crowe, κάνοντάς το ένα ευφυές, character-driven θρίλερ που αντλεί έμπνευση από τις κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, διατηρώντας παράλληλα σύγχρονη αισθητική και ένταση.