Ο Tom Waits επιστρέφει στην οθόνη με το "Wild Horse Nine" του Martin McDonagh

15 χρόνια χωρίς νέο άλμπουμ, αλλά ο Tom Waits συνεχίζει να παίζει, και στο νέο φιλμ του Martin McDonagh κλέβει ξανά την παράσταση.

Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Έχουν περάσει δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια από την τελευταία δισκογραφική κυκλοφορία του Tom Waits, μια σιωπή που για άλλους θα ήταν απουσία, αλλά για εκείνον μοιάζει περισσότερο με μετατόπιση. Γιατί ο Waits δεν χάθηκε, απλώς βρήκε άλλη σκηνή. Και αυτή τη φορά, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Ο Waits πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Martin McDonagh με τίτλο Wild Horse Nine, δίπλα σε ένα καστ που μοιάζει σχεδόν υπερβολικό: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi και Parker Posey.

Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’70 και ακολουθεί δύο πράκτορες της CIA (Malkovich και Rockwell) που σχεδιάζουν την ανατροπή της κυβέρνησης της Χιλής, ταξιδεύοντας μέχρι το Νησί του Πάσχα στο πλαίσιο της αποστολής τους. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, η εμπιστοσύνη και η πίστη τους δοκιμάζονται στα όρια. Ο Waits υποδύεται τον αδελφό του χαρακτήρα του Malkovich, και, όπως σημείωσε ο McDonagh σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, «μόλις εμφανίζεται στην οθόνη, υπάρχει κάτι το εμβληματικό και μαγνητιστικό πάνω του».

Το Wild Horse Nine αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο McDonagh επιλέγει τον Waits: είχε προηγηθεί το Seven Psychopaths το 2012. Έκτοτε, ο Waits έχει διαγράψει μια ιδιότυπη πορεία στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες και auteur παραγωγές όπως το The Ballad of Buster Scruggs των Coen Brothers, το The Old Man and the Gun και το Licorice Pizza του Paul Thomas Anderson. Πιο πρόσφατα, επανενώθηκε με τον παλιό του συνοδοιπόρο Jim Jarmusch για την ανθολογική οικογενειακή ταινία Father Mother Sister Brother.

Ίσως τελικά ο Waits να μην εγκατέλειψε ποτέ τη μουσική. Απλώς άλλαξε μέσo, και συνεχίζει να αφηγείται ιστορίες με τον ίδιο βραχνό, σχεδόν μυθικό τρόπο.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Best of Network