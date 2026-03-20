Πέθανε ο Chuck Norris, ο άνθρωπος που έγινε μύθος πριν γίνει meme

Ο Chuck Norris, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές του action κινηματογράφου και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω social media, αναφέροντας ότι «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

Ο Norris ξεκίνησε την πορεία του ως αθλητής, κατακτώντας τίτλους καράτε στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Η φιλία του με τον Bruce Lee τον οδήγησε σε μια εμβληματική εμφάνιση στο The Way of the Dragon, όπου η μεταξύ τους μονομαχία έμεινε στην ιστορία του σινεμά.

Ακολούθησε μια καριέρα που, αν και συχνά κινήθηκε σε low-budget παραγωγές, κατάφερε να αποκτήσει τεράστια εμπορική απήχηση, με ταινίες όπως Invasion U.S.A. και The Delta Force, ενώ η τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Ranger τον καθιέρωσε σε ένα ευρύτερο κοινό για χρόνια.

Παράλληλα, ο Norris απέκτησε και πολιτική παρουσία, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του σε δεξιές πολιτικές θέσεις, κάτι που ενίσχυσε τη δημόσια εικόνα του πέρα από τον κινηματογράφο.

Κάπου ανάμεσα σε πραγματικές πολεμικές τέχνες, b-movie υπερβολή και internet θρύλους, ο Chuck Norris έγινε κάτι παραπάνω από ηθοποιός: έγινε σύμβολο μιας εποχής όπου η δύναμη, η απλότητα και η υπερβολή μπορούσαν να συνυπάρχουν χωρίς εξηγήσεις. Και ίσως τελικά αυτό να είναι που μένει: όχι οι ταινίες, αλλά η αίσθηση ότι υπήρξε, και δεν χρειαζόταν να αποδείξει πολλά.