H Erin Doherty στη νέα rom-com της Nancy Meyers – Το μεγάλο κινηματογραφικό comeback

Η Erin Doherty προστίθεται στο καστ της νέας ταινίας της Nancy Meyers, παίρνοντας τη θέση της Emma Mackey, η οποία αποχώρησε λόγω προγράμματος. Η ηθοποιός, γνωστή από το The Crown και το Adolescence, συνεχίζει δυναμικά μετά τη βραβευμένη πορεία της.

Η νέα ταινία της Meyers, δημιουργού των Something’s Gotta Give και The Holiday, παραμένει χωρίς τίτλο, αλλά αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου 2027. Τελευταία της δουλειά ήταν το The Intern με τους Anne Hathaway και Robert De Niro.

Το project ξεκίνησε στο Netflix αλλά ακυρώθηκε λόγω διαφωνιών για τον προϋπολογισμό, πριν καταλήξει στη Warner Bros. Στα αρχικά στάδια, ονόματα όπως Penélope Cruz, Owen Wilson, Michael Fassbender και Scarlett Johansson συνδέθηκαν με την ταινία, που είχε τον προσωρινό τίτλο Paris Paramount.

Η υπόθεση ακολουθεί δύο δημιουργούς του σινεμά που ερωτεύονται, χωρίζουν και αναγκάζονται να συνεργαστούν ξανά σε ένα φιλόδοξο project, φέρνοντας ένταση τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.