Η επιστροφή του Val Kilmer μέσω AI: Πρωταγωνιστεί ξανά στη νέα ταινία "As Deep As The Grave"

Μια AI deepfake εκδοχή του Val Kilmer αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα κινηματογραφική παραγωγή, έχοντας τη στήριξη της οικογένειάς του.

Ο Val Kilmer έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 65 ετών λόγω πνευμονίας, ενώ στο παρελθόν είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λαιμού το 2014, από τον οποίο είχε δηλώσει ότι ανάρρωσε πλήρως.

Αναφέρεται ότι, παρά τον θάνατό του, ο Val Kilmer θα εμφανιστεί στη νέα ταινία As Deep As The Grave. Ο ηθοποιός είχε επιλεγεί για τον ρόλο ήδη από το 2020, ωστόσο η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στα γυρίσματα.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Coerte Voorhees δήλωσε στο Variety ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει generative AI, προκειμένου να «αναδημιουργήσει» τον Val Kilmer και να τον εντάξει στον ρόλο για τον οποίο είχε αρχικά επιλεγεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρησιμοποιηθούν τόσο νεότερες εικόνες του ηθοποιού όσο και υλικό από τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενώ επισημάνθηκε ότι η κόρη του Mercedes και ο γιος του Jack υποστηρίζουν την πρωτοβουλία.

Στην ταινία As Deep As The Grave, ο Val Kilmer αναμένεται να ενσαρκώσει τον Father Fintan, έναν καθολικό ιερέα και πνευματιστή των Native American, σε μια κινηματογραφική μεταφορά της πραγματικής ιστορίας των αρχαιολόγων Ann και Earl Morris, οι οποίοι επιχειρούν να καταγράψουν την ιστορία του λαού Navajo. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Tom Felton, Abigail Lawrie, Wes Studi και Abigail Breslin.

Ο Coerte Voorhees εξήγησε ότι ο ρόλος είχε σχεδιαστεί εξαρχής για τον Val Kilmer, αντλώντας στοιχεία από την καταγωγή και τη σύνδεσή του με το Southwest, ενώ σημείωσε ότι ο ηθοποιός ήταν έτοιμος για τα γυρίσματα, αλλά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που τον εμπόδισαν.

Ο Val Kilmer είχε ξεχωρίσει μέσα από εμβληματικούς ρόλους όπως ο Bruce Wayne/Batman στο Batman Forever, ο Jim Morrison στο The Doors, ο Lt. Tom ‘Iceman’ Kazansky στο Top Gun και ο Perry Van Shrike στο Kiss Kiss Bang Bang.