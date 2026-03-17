Μετά τα Oscar: Οι επόμενες κινήσεις των μεγάλων υποψηφίων

Στέγη Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί, μια γέφυρα μουσικής χρόνου

Η περίοδος της προώθησης τελείωσε, οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν και όλα τα βραβεία έχουν απονεμηθεί. Αυτό σημαίνει πως απομένει ένα μόνο πράγμα — η επιστροφή στη δουλειά. Από μεγάλες κινηματογραφικές συνέχειες (Hunger Games και Dune) μέχρι ρομαντικές κομεντί (βλέπε: Emma Stone και Kate Hudson), αυτά είναι τα επόμενα βήματα των υποψηφίων για Όσκαρ του 2026.

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Ο εκπρόσωπος της Gen Z θα εμφανιστεί στη συνέχεια της τρίτης ταινίας Dune. Παράλληλα, συμμετέχει και σε μια ταινία ληστείας με θέμα το motocross για την Paramount, σε σκηνοθεσία του James Mangold.

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα της νέας του συνεργασίας με τον Martin Scorsese, το μυστηριώδες θρίλερ What Happens at Night, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Jennifer Lawrence.

Ethan Hawke (Blue Moon)

Ο πεντάκις υποψήφιος για Όσκαρ επιστρέφει με δεύτερη σεζόν στη σειρά The Lowdown. Στον κινηματογράφο, συνεργάζεται ξανά με τον Michael Almereyda για το indie δράμα Tonight at Noon.

Michael B. Jordan (Sinners)

Αναλαμβάνει διπλό ρόλο, ως ηθοποιός και σκηνοθέτης, στο remake του The Thomas Crown Affair. Συμμετέχει επίσης στο Miami Vice του Joseph Kosinski και σε sequel του Creed.

Wagner Moura (The Secret Agent)

Ετοιμάζει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στα αγγλικά με την dramedy Last Night at the Lobster, ενώ πρωταγωνιστεί δίπλα στην Alicia Vikander στο δράμα The Last Day.

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στις Cameron Diaz και Ana De Armas στην ταινία Reenactment του Grant Singer.

Jacob Elordi (Frankenstein)

Επιστρέφει στην τηλεόραση με την τρίτη σεζόν του Euphoria και πρωταγωνιστεί στο μετα-αποκαλυπτικό The Dog Stars του Ridley Scott.

Delroy Lindo (Sinners)

Συνεχίζει σε υπερφυσικά projects με το The Anansi Boys και το Godzilla x Kong: Supernova.

Sean Penn (One Battle After Another)

Αν και επέστρεψε σε στούντιο παραγωγή μετά από χρόνια, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το επόμενο project του.

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Δεν έχει αποκαλύψει την επόμενη δουλειά του, αλλά έχει ήδη απορρίψει πρόταση για το sequel του The Batman και εξετάζει νέες συνεργασίες.

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley (Hamnet)

Μετά το The Bride!, θα πρωταγωνιστήσει στο Three Incestuous Sisters μαζί με τις Saoirse Ronan και Dakota Johnson.

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Συμμετέχει στο indie δράμα Tow και στο θεατρικό Fallen Angels, ενώ ακολουθεί η σειρά The Good Daughter.

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Επιστρέφει στη σειρά Running Point και σε ρομαντική κομεντί με τον Javier Bardem, με τίτλο Hello & Paris.

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Με έξι ταινίες σε post-production, θα εμφανιστεί στο horror Backrooms και στο The Governesses.

Emma Stone (Bugonia)

Πρωταγωνιστεί στη ρομαντική κομεντί The Catch και δραστηριοποιείται ως παραγωγός σε νέα projects.

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning (Sentimental Value)

Συμμετέχει στη σειρά Margo’s Got Money Troubles και στην ταινία The Nightingale μαζί με τη Dakota Fanning, ενώ θα υποδυθεί την Effie Trinket στο Sunrise on the Reaping.

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Αν και δεν έχει ανακοινώσει νέο project, υπέγραψε με το πρακτορείο CAA στις ΗΠΑ.

Amy Madigan (Weapons)

Ετοιμάζεται για το θρίλερ Sponsor των James Ponsoldt και Jason Segel.

Wunmi Mosaku (Sinners)

Συμμετέχει σε τρεις μεγάλες παραγωγές: The Social Reckoning, This Is How It Goes και The Life and Deaths of Wilson Shedd.

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο Get Lite αναμένεται το 2027, ενώ προηγείται η συμμετοχή της στην κωμωδία 72 Hours με τον Kevin Hart.