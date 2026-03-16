Oscars 2026: Θρίαμβος για "One Battle After Another", βραβεία για "Sinners" και "Hamnet" - Όλοι οι νικητές

Εκτός από το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Thomas Anderson, κέρδισε επίσης τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.
Η ίδια ταινία απέσπασε ακόμη το βραβείο Καλύτερου Casting – μια νέα κατηγορία που εισήχθη φέτος – καθώς και το Καλύτερου Μοντάζ, ενώ ο Sean Penn τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.
Η ταινία Sinners μπήκε στη φετινή «κούρσα» των βραβείων με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 16, και τελικά απέσπασε τέσσερα Oscars, μεταξύ των οποίων το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan και το Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της, Ryan Coogler.
Η Jessie Buckley κέρδισε το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet, ενώ η Amy Madigan απέσπασε το Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Weapons, σαράντα χρόνια μετά την προηγούμενη υποψηφιότητά της για Oscar.
Η ταινία KPop Demon Hunters κέρδισε δύο βραβεία – Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι ‘Golden’ – ενώ το Marty Supreme, παρότι είχε εννέα υποψηφιότητες, αποχώρησε από την τελετή χωρίς κάποιο βραβείο.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών.
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Chloe Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley – Hamnet – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Timothee Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Wagner Moura – The Secret Agent
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons – ΝΙΚΗΤΡΙΑ
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
Will Tracy – Bugonia
Guillermo del Toro – Frankenstein
Chloé Zhao και Maggie O’Farrell – Hamnet
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
Clint Bentley και Greg Kwedar – Train Dreams
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon
It Was Just An Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
KPop Demon Hunters – ΝΙΚΗΤΗΣ
Little Amélie Or The Character Of Rain
Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin – ΝΙΚΗΤΗΣ
The Perfect Neighbor
Καλύτερο Μοντάζ
F1
Marty Supreme
One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental Value – ΝΙΚΗΤΗΣ
Sirât
The Voice Of Hind Rajab
Καλύτερο Casting
Profile
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ
The Secret Agent
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Train Dreams
Καλύτερα Κοστούμια
Avatar: Fire And Ash
Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
Jerskin Fendrix – Bugonia
Alexandre Desplat – Frankenstein
Max Richter – Hamnet
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Ludwig Goransson – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless
‘Golden’ – KPop Demon Hunters – ΝΙΚΗΤΗΣ
‘I Lied To You’ – Sinners
‘Sweet Dreams Of Joy’ – Viva Verdi
‘Train Dreams’ – Train Dreams
Καλύτερος Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ
Sirât
Καλύτερα Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire And Ash – ΝΙΚΗΤΗΣ
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση
Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinner
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls – ΝΙΚΗΤΗΣ
Retirement Plan
The Three Sisters
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms – ΝΙΚΗΤΗΣ
Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
Children No More: “Were And Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους
Butcher’s Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers – ΝΙΚΗΤΗΣ
Two People Exchanging Saliva – ΝΙΚΗΤΗΣ