Oscars 2026: Θρίαμβος για "One Battle After Another", βραβεία για "Sinners" και "Hamnet" - Όλοι οι νικητές

Εκτός από το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Thomas Anderson, κέρδισε επίσης τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ίδια ταινία απέσπασε ακόμη το βραβείο Καλύτερου Casting – μια νέα κατηγορία που εισήχθη φέτος – καθώς και το Καλύτερου Μοντάζ, ενώ ο Sean Penn τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.

Η ταινία Sinners μπήκε στη φετινή «κούρσα» των βραβείων με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 16, και τελικά απέσπασε τέσσερα Oscars, μεταξύ των οποίων το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan και το Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της, Ryan Coogler.

Η Jessie Buckley κέρδισε το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet, ενώ η Amy Madigan απέσπασε το Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Weapons, σαράντα χρόνια μετά την προηγούμενη υποψηφιότητά της για Oscar.

Η ταινία KPop Demon Hunters κέρδισε δύο βραβεία – Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι ‘Golden’ – ενώ το Marty Supreme, παρότι είχε εννέα υποψηφιότητες, αποχώρησε από την τελετή χωρίς κάποιο βραβείο.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών.

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothee Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Wagner Moura – The Secret Agent

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Will Tracy – Bugonia

Guillermo del Toro – Frankenstein

Chloé Zhao και Maggie O’Farrell – Hamnet

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

Clint Bentley και Greg Kwedar – Train Dreams

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just An Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

KPop Demon Hunters – ΝΙΚΗΤΗΣ

Little Amélie Or The Character Of Rain

Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin – ΝΙΚΗΤΗΣ

The Perfect Neighbor

Καλύτερο Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

The Secret Agent

It Was Just An Accident

Sentimental Value – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sirât

The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερο Casting

Profile

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another – ΝΙΚΗΤΗΣ

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Train Dreams

Καλύτερα Κοστούμια

Avatar: Fire And Ash

Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Jerskin Fendrix – Bugonia

Alexandre Desplat – Frankenstein

Max Richter – Hamnet

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Ludwig Goransson – Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless

‘Golden’ – KPop Demon Hunters – ΝΙΚΗΤΗΣ

‘I Lied To You’ – Sinners

‘Sweet Dreams Of Joy’ – Viva Verdi

‘Train Dreams’ – Train Dreams

Καλύτερος Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners – ΝΙΚΗΤΗΣ

Sirât

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire And Ash – ΝΙΚΗΤΗΣ

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Frankenstein – ΝΙΚΗΤΗΣ

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinner

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls – ΝΙΚΗΤΗΣ

Retirement Plan

The Three Sisters

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms – ΝΙΚΗΤΗΣ

Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud

Children No More: “Were And Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly A Strangeness

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Butcher’s Stain

A Friend Of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers – ΝΙΚΗΤΗΣ

Two People Exchanging Saliva – ΝΙΚΗΤΗΣ