Oscars 2026: Θρίαμβος για "One Battle After Another", βραβεία για "Sinners" και "Hamnet" - Όλοι οι νικητές

Τα Oscars 2026 ολοκληρώθηκαν με μεγάλους νικητές τις ταινίες One Battle After Another, Sinners και Hamnet, με την ταινία του Paul Thomas Anderson να κυριαρχεί στα βραβεία της βραδιάς.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Stegi Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί – μια απολαυστική γέφυρα στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον της μουσικής

Εκτός από το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, Paul Thomas Anderson, κέρδισε επίσης τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ίδια ταινία απέσπασε ακόμη το βραβείο Καλύτερου Casting – μια νέα κατηγορία που εισήχθη φέτος – καθώς και το Καλύτερου Μοντάζ, ενώ ο Sean Penn τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του.

Η ταινία Sinners μπήκε στη φετινή «κούρσα» των βραβείων με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 16, και τελικά απέσπασε τέσσερα Oscars, μεταξύ των οποίων το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan και το Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της, Ryan Coogler.

Η Jessie Buckley κέρδισε το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Hamnet, ενώ η Amy Madigan απέσπασε το Β’ Γυναικείου Ρόλου για το Weapons, σαράντα χρόνια μετά την προηγούμενη υποψηφιότητά της για Oscar.

Η ταινία KPop Demon Hunters κέρδισε δύο βραβεία – Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι ‘Golden’ – ενώ το Marty Supreme, παρότι είχε εννέα υποψηφιότητες, αποχώρησε από την τελετή χωρίς κάποιο βραβείο.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών.

Καλύτερη Ταινία

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Chloe ZhaoHamnet
Josh SafdieMarty Supreme
Paul Thomas AndersonOne Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
Joachim TrierSentimental Value
Ryan CooglerSinners

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie BuckleyHamnetΝΙΚΗΤΡΙΑ
Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You
Kate HudsonSong Sung Blue
Renate ReinsveSentimental Value
Emma StoneBugonia

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothee ChalametMarty Supreme
Leonardo DiCaprioOne Battle After Another
Ethan HawkeBlue Moon
Michael B. JordanSinnersΝΙΚΗΤΗΣ
Wagner MouraThe Secret Agent

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle FanningSentimental Value
Inga Ibsdotter LilleaasSentimental Value
Amy MadiganWeaponsΝΙΚΗΤΡΙΑ
Wunmi MosakuSinners
Teyana TaylorOne Battle After Another

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del ToroOne Battle After Another
Jacob ElordiFrankenstein
Delroy LindoSinners
Sean PennOne Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
Stellan SkarsgårdSentimental Value

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Will TracyBugonia
Guillermo del ToroFrankenstein
Chloé Zhao και Maggie O’FarrellHamnet
Paul Thomas AndersonOne Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
Clint Bentley και Greg KwedarTrain Dreams

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon
It Was Just An Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
SinnersΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco
Elio
KPop Demon HuntersΝΙΚΗΤΗΣ
Little Amélie Or The Character Of Rain
Zootopia 2

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against PutinΝΙΚΗΤΗΣ
The Perfect Neighbor

Καλύτερο Μοντάζ

F1
Marty Supreme
One Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
Sentimental Value
Sinners

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

The Secret Agent
It Was Just An Accident
Sentimental ValueΝΙΚΗΤΗΣ
Sirât
The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερο Casting

Profile
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After AnotherΝΙΚΗΤΗΣ
The Secret Agent
Sinners

Καλύτερη Φωτογραφία

Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
SinnersΝΙΚΗΤΗΣ
Train Dreams

Καλύτερα Κοστούμια

Avatar: Fire And Ash
FrankensteinΝΙΚΗΤΗΣ
Hamnet
Marty Supreme
Sinners

Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις

FrankensteinΝΙΚΗΤΗΣ
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Jerskin FendrixBugonia
Alexandre DesplatFrankenstein
Max RichterHamnet
Jonny GreenwoodOne Battle After Another
Ludwig GoranssonSinnersΝΙΚΗΤΗΣ

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless
‘Golden’ – KPop Demon HuntersΝΙΚΗΤΗΣ
‘I Lied To You’ – Sinners
‘Sweet Dreams Of Joy’ – Viva Verdi
‘Train Dreams’ – Train Dreams

Καλύτερος Ήχος

F1
Frankenstein
One Battle After Another
SinnersΝΙΚΗΤΗΣ
Sirât

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire And AshΝΙΚΗΤΗΣ
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

FrankensteinΝΙΚΗΤΗΣ
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinner

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried PearlsΝΙΚΗΤΗΣ
Retirement Plan
The Three Sisters

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty RoomsΝΙΚΗΤΗΣ
Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
Children No More: “Were And Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly A Strangeness

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Butcher’s Stain
A Friend Of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The SingersΝΙΚΗΤΗΣ
Two People Exchanging SalivaΝΙΚΗΤΗΣ

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Alva Noto

Alva Noto: Επιστήμη, μουσική και διαμόρφωση του κόσμου μέσα από την Τέχνη

Ο Alva Noto δεν αντιμετώπισε ποτέ τον ήχο ως απλή μουσική ύλη αλλά ως πεδίο έρευνας ανάμεσα στην...

Best of Network