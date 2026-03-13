Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα Oscars 2026 μετά από προειδοποίηση του FBI

Οι διοργανωτές των Oscars ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας για την τελετή του 2026 στο Hollywood, μετά από αναφορές για προειδοποίηση του FBI σχετικά με πιθανό σχέδιο επίθεσης με drones στην California.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Stegi Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί – μια απολαυστική γέφυρα στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον της μουσικής

Οι παραγωγοί της τηλεοπτικής μετάδοσης των Oscars, Katy Mullan και Raj Kapoor, δήλωσαν ότι η φετινή τελετή στο Dolby Theatre θα πραγματοποιηθεί με αυξημένη ασφάλεια, σε συνεργασία με το FBI και το LAPD.

Ο Raj Kapoor ανέφερε ότι βασικός στόχος της παραγωγής είναι όλοι όσοι παρευρεθούν ή παρακολουθήσουν την εκδήλωση να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι, τονίζοντας ότι η ομάδα παραγωγής εργάζεται στενά με τις αρχές για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Σε δήλωσή του στο The Hollywood Reporter, το Los Angeles County Sheriff’s Department ανέφερε ότι βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των διεθνών εξελίξεων, συνεργαζόμενο με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές για την παρακολούθηση πιθανών απειλών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα, που επικαλείται το ABC News, σύμφωνα με τα οποία το FBI προειδοποίησε τις αρχές στην California για το ενδεχόμενο ανταποδοτικής επίθεσης με drones από το Iran, σε περίπτωση στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της California, Gavin Newsom, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γνώση για κάποια άμεση απειλή, αλλά η πολιτεία παραμένει σε ετοιμότητα.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
Wormhog

Oι Wormhog μιλούν για το "Transience", τη σκηνή και την τέχνη που πονάει

Λίγο πριν το release show του νέου τους άλμπουμ "Transience", οι Wormhog μιλούν για τον νέο δίσκο, τη...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...

Best of Network