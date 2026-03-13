Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα Oscars 2026 μετά από προειδοποίηση του FBI

Οι παραγωγοί της τηλεοπτικής μετάδοσης των Oscars, Katy Mullan και Raj Kapoor, δήλωσαν ότι η φετινή τελετή στο Dolby Theatre θα πραγματοποιηθεί με αυξημένη ασφάλεια, σε συνεργασία με το FBI και το LAPD.

Ο Raj Kapoor ανέφερε ότι βασικός στόχος της παραγωγής είναι όλοι όσοι παρευρεθούν ή παρακολουθήσουν την εκδήλωση να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι, τονίζοντας ότι η ομάδα παραγωγής εργάζεται στενά με τις αρχές για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς.

Σε δήλωσή του στο The Hollywood Reporter, το Los Angeles County Sheriff’s Department ανέφερε ότι βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των διεθνών εξελίξεων, συνεργαζόμενο με ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές για την παρακολούθηση πιθανών απειλών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα, που επικαλείται το ABC News, σύμφωνα με τα οποία το FBI προειδοποίησε τις αρχές στην California για το ενδεχόμενο ανταποδοτικής επίθεσης με drones από το Iran, σε περίπτωση στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της California, Gavin Newsom, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γνώση για κάποια άμεση απειλή, αλλά η πολιτεία παραμένει σε ετοιμότητα.