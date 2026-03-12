Ο Elijah Wood αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ως Frodo

Σε συνέντευξή του στους The Times UK, ο Elijah Wood ρωτήθηκε αν θα εμφανιστεί στο επερχόμενο prequel του The Lord of the Rings, την ταινία The Hunt for Gollum της Warner Bros., την οποία σκηνοθετεί ο Andy Serkis.

Ο Elijah Wood ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή του, όμως υπενθύμισε ότι ο Ian McKellen είχε ήδη αποκαλύψει σε convention ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του Gandalf the Gray. Όπως σημείωσε, αυτό αφήνει πολλές πιθανότητες για επιστροφές γνωστών χαρακτήρων.

Παράλληλα, δήλωσε ότι τον ενθουσιάζει η προοπτική μιας νέας ταινίας στο σύμπαν της Middle-earth, αν και τόνισε ότι πάντα υπάρχει άγχος όταν δημιουργούνται νέες ιστορίες σε έναν τόσο αγαπημένο κόσμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιστορία του The Hunt for Gollum είναι διασκεδαστική και συναρπαστική, ενώ υπάρχει και μια έντονη αίσθηση επανένωσης των δημιουργών και των ηθοποιών της αρχικής τριλογίας.

Ο Elijah Wood φέρεται επίσης να δήλωσε ότι κατανοεί απόλυτα τη στάση του Ian McKellen, ο οποίος είχε πει πως δεν θα ήθελε άλλον ηθοποιό στον ρόλο του Gandalf. Ο ίδιος σημείωσε ότι ούτε εκείνος θα ήθελε να δει κάποιον άλλον να υποδύεται τον Frodo όσο είναι ζωντανός και ικανός να παίξει τον ρόλο.

Η ταινία The Hunt for Gollum θα διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στις τριλογίες The Hobbit και The Lord of the Rings. Η ιστορία θα ακολουθεί τους Aragorn και Gandalf, οι οποίοι ξεκινούν μια αποστολή για να εντοπίσουν τον Gollum και να μάθουν περισσότερα για το μυστηριώδες δαχτυλίδι του Bilbo.

Στην παραγωγή της ταινίας επιστρέφει ο Peter Jackson, μαζί με τις συνεργάτιδές του Fran Walsh και Philippa Boyens, που είχαν συμμετάσχει και στις προηγούμενες κινηματογραφικές επιτυχίες του franchise.

Η νέα ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.