Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει ως Conan the Barbarian

Ο Arnold Schwarzenegger αναμένεται να επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ King Conan, με τον Christopher McQuarrie να αναλαμβάνει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Stegi Takeover 2026: Δύο νύχτες, χιλιάδες παλμοί – μια απολαυστική γέφυρα στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον της μουσικής

Η 20th Century Studios έχει αναθέσει στον Christopher McQuarrie, γνωστό από τις πρόσφατες ταινίες Mission: Impossible, να γράψει και να σκηνοθετήσει το King Conan. Η ταινία θα φέρει ξανά τον Arnold Schwarzenegger στον ρόλο του Conan the Barbarian, χαρακτήρα που καθιέρωσε την καριέρα του μετά τις ταινίες φαντασίας του 1982 και του 1984, βασισμένες στον ήρωα που δημιούργησε ο συγγραφέας Robert E. Howard.

Σύμφωνα με τον Arnold Schwarzenegger, η ιστορία θα ακολουθεί έναν μεγαλύτερο σε ηλικία Conan που έχει βασιλέψει για 40 χρόνια, αλλά αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βασίλειό του και να επιστρέψει σε μια νέα σύγκρουση γεμάτη μάχες, μαγεία και μυθικά πλάσματα.

Το Hollywood προσπαθεί εδώ και χρόνια να φέρει ξανά τον Arnold Schwarzenegger στον ρόλο του Conan. Η 20th Century εργάζεται τον τελευταίο χρόνο για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του χαρακτήρα ώστε να προχωρήσει η παραγωγή της νέας ταινίας.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

