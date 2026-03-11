Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει ως Conan the Barbarian

Η 20th Century Studios έχει αναθέσει στον Christopher McQuarrie, γνωστό από τις πρόσφατες ταινίες Mission: Impossible, να γράψει και να σκηνοθετήσει το King Conan. Η ταινία θα φέρει ξανά τον Arnold Schwarzenegger στον ρόλο του Conan the Barbarian, χαρακτήρα που καθιέρωσε την καριέρα του μετά τις ταινίες φαντασίας του 1982 και του 1984, βασισμένες στον ήρωα που δημιούργησε ο συγγραφέας Robert E. Howard.

Σύμφωνα με τον Arnold Schwarzenegger, η ιστορία θα ακολουθεί έναν μεγαλύτερο σε ηλικία Conan που έχει βασιλέψει για 40 χρόνια, αλλά αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βασίλειό του και να επιστρέψει σε μια νέα σύγκρουση γεμάτη μάχες, μαγεία και μυθικά πλάσματα.

Το Hollywood προσπαθεί εδώ και χρόνια να φέρει ξανά τον Arnold Schwarzenegger στον ρόλο του Conan. Η 20th Century εργάζεται τον τελευταίο χρόνο για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του χαρακτήρα ώστε να προχωρήσει η παραγωγή της νέας ταινίας.