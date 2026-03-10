Θρίαμβος για James Cameron και Tom Cruise στα Saturn Awards – Οι ταινίες και οι σειρές που ξεχώρισαν

Η τελετή των Saturn Awards απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του κινηματογράφου είδους, συγκεντρώνοντας σε έναν χώρο μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν οι Tom Cruise, James Cameron, George Lucas, Guillermo Del Toro, Vince Gilligan, Mark Hamill, William Shatner, καθώς και το καστ της σειράς The Boys.

Ο James Cameron, ο οποίος δεν είχε λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας ή καλύτερης ταινίας για το Avatar: Fire and Ash, φαίνεται πως βρήκε αναγνώριση στα Saturn Awards. Όπως ανέφερε, ο θεσμός αυτός έχει στηρίξει διαχρονικά τις ταινίες είδους αλλά και τον ίδιο προσωπικά, ήδη από την εποχή του The Terminator το 1984.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα Saturn Awards αναγνωρίζουν εδώ και χρόνια την αξία των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, φαντασίας και τρόμου, ακόμη και σε περιόδους που τα πιο «mainstream» κινηματογραφικά βραβεία δεν τους έδιναν την ίδια προσοχή.

Σύμφωνα με τον James Cameron, παρότι συχνά υποτιμώνται, οι ταινίες αυτών των ειδών κυριαρχούν εμπορικά. Όπως σημείωσε, πολλές από τις 20 πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών ή της τελευταίας δεκαετίας ανήκουν ακριβώς σε αυτές τις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι το sci-fi, το fantasy και το horror είναι τα είδη που γεμίζουν τις κινηματογραφικές αίθουσες και κρατούν τα σινεμά ζωντανά.

Στα βραβεία της βραδιάς, ο James Cameron απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας επιστημονικής φαντασίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου σεναρίου για το Avatar: Fire and Ash, το οποίο μοιράστηκε με τους Rick Jaffa και Amanda Silver. Νωρίτερα στην τελετή, ο Guillermo Del Toro παρουσίασε τον James Cameron, την παραγωγό Gale Anne Hurd και το καστ του Aliens (1986), στο πλαίσιο της απονομής του George Pal Memorial Award για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας.

Από την πλευρά του, ο Tom Cruise πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς στο τραπέζι του στην πρώτη σειρά, χαμογελώντας και ανταποκρινόμενος στα αστεία του παρουσιαστή Joel McHale, ενώ πρωτοστάτησε και σε ένα θερμό standing ovation για τον George Lucas, ο οποίος παρέλαβε το Dr. Donald A. Reed Founder’s Award.

Ο Tom Cruise κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία Mission: Impossible — The Final Reckoning, η οποία τιμήθηκε επίσης ως καλύτερη action/adventure ταινία. Στην ομιλία του, ο ηθοποιός τίμησε τον στενό συνεργάτη του Christopher McQuarrie, ο οποίος παρέλαβε το Visionary Award.

Η συχνή παρουσία των Tom Cruise και James Cameron στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής έδωσε την αίσθηση ότι σχεδόν λειτουργούσαν ως άτυποι συν-οικοδεσπότες της βραδιάς. Πολλοί νικητές αναφέρθηκαν σε αυτούς στις ευχαριστήριες ομιλίες τους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο David Dastmalchian, ο οποίος κέρδισε το βραβείο guest ηθοποιού για το Dexter: Resurrection και αστειευόμενος πρότεινε στον Tom Cruise και στον σκηνοθέτη Christopher McQuarrie να τον σκεφτούν για έναν μελλοντικό ρόλο ως «τρομακτικός κακός» σε κάποια από τις ταινίες τους.

Στην τηλεοπτική κατηγορία, η σειρά Pluribus ήταν ανάμεσα στους μεγάλους νικητές. Ο δημιουργός Vince Gilligan παρέλαβε το βραβείο καλύτερης νέας σειράς του είδους, ενώ οι Rhea Seehorn και Karolina Wydra απέσπασαν βραβεία καλύτερης ηθοποιού και β’ γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.

Παράλληλα, η πρώην πρόεδρος της Lucasfilm Kathleen Kennedy παρέλαβε το βραβείο καλύτερης τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας για το Andor. Ο Diego Luna κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού και ο Stellan Skarsgard το βραβείο καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου.

Τέλος, το Peacemaker αναδείχθηκε καλύτερη superhero τηλεοπτική σειρά, το Outlander κέρδισε το βραβείο καλύτερης fantasy σειράς, το It: Welcome to Derry αναδείχθηκε καλύτερη horror σειρά και το Dexter: Resurrection καλύτερη thriller τηλεοπτική σειρά.