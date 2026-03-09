Αντιδράσεις προκαλεί σχόλιο του Timothée Chalamet για το μπαλέτο και την όπερα

Ο Timothée Chalamet δέχθηκε κριτική μετά από ένα σχόλιο που έκανε σχετικά με τη δημοτικότητα της όπερας και του μπαλέτου.

Ο ηθοποιός του Marty Supreme συμμετείχε σε εκδήλωση στο University of Texas, όπου συνομίλησε με τον Matthew McConaughey σε μια συζήτηση που διοργανώθηκε από τα Variety και CNN τον περασμένο μήνα. Στο πλαίσιο της κουβέντας για τις προσπάθειες να παραμείνουν ζωντανές οι κινηματογραφικές αίθουσες, προέκυψε και το επίμαχο σχόλιο.

Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν αναπτύξει φιλική σχέση από τότε που συνεργάστηκαν στο Interstellar πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, αναφέρθηκαν στην τάση πολλών σύγχρονων ταινιών να τοποθετούν μεγάλα σκηνικά δράσης από την αρχή, ώστε να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο Chalamet φέρεται να ανέφερε ότι βρίσκεται «κάπου στη μέση» αυτής της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι θεωρεί σημαντικό να συνεχίσουν να λειτουργούν οι κινηματογραφικές αίθουσες. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι όταν το κοινό ενδιαφέρεται πραγματικά για μια ταινία – όπως συνέβη με το Barbie ή το Oppenheimer – τότε θα πάει να τη δει και θα τη στηρίξει ενεργά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο της εκδήλωσης, ο Chalamet αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου – όπως είπε – γίνεται συχνά προσπάθεια να διατηρηθούν ζωντανές μορφές τέχνης που, κατά τη γνώμη του, δεν προσελκύουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Παράλληλα πρόσθεσε ότι σέβεται τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους.

Ο ηθοποιός αναγνώρισε επίσης ότι τα σχόλιά του ίσως προκαλέσουν αντιδράσεις, λέγοντας χαριτολογώντας ότι πιθανότατα μόλις «έχασε μερικούς θεατές» με αυτή τη δήλωση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του αποσπάσματος, αρκετοί καλλιτέχνες από τον χώρο της όπερας και του μπαλέτου εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τραγουδίστρια όπερας Isabel Leonard έγραψε σε σχόλιο ότι της προκάλεσε έκπληξη το γεγονός πως ένας τόσο επιτυχημένος καλλιτέχνης εμφανίζεται – όπως ανέφερε – περιορισμένος στον τρόπο που αντιλαμβάνεται διαφορετικές μορφές τέχνης, ενώ και ο ίδιος θεωρείται καλλιτέχνης ως ηθοποιός. Η ίδια πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις προς συναδέλφους καλλιτέχνες αποκαλύπτουν πολλά για τον χαρακτήρα κάποιου.

Αντίστοιχη άποψη εξέφρασε και η τραγουδίστρια όπερας Deepa Johnny, η οποία χαρακτήρισε τη δήλωση «απογοητευτική», τονίζοντας ότι η μαγεία του ζωντανού θεάτρου, του μπαλέτου και της όπερας παραμένει μοναδική. Όπως σημείωσε, οι καλλιτέχνες διαφορετικών κλάδων θα έπρεπε να συνεργάζονται για να αναδεικνύουν αυτές τις μορφές τέχνης και όχι να τις υποβαθμίζουν.

Ο χορευτής μπαλέτου Victor Caixeta υπενθύμισε ότι το μπαλέτο και η όπερα έχουν επιβιώσει για αιώνες, θέτοντας το ερώτημα αν οι ταινίες του Chalamet θα εξακολουθούν να προβάλλονται σε 300 χρόνια. Από την πλευρά της, η χορογράφος μπαλέτου και χορεύτρια της περιοδείας Eras της Kam Saunders περιορίστηκε σε ένα σύντομο σχόλιο, γράφοντας απλώς «Yikes».