"Project Hail Mary": Η sci-fi ταινία με τον Ryan Gosling που γυρίστηκε χωρίς greenscreen

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας, η μεγάλη sci-fi παραγωγή ξεχωρίζει επειδή γυρίστηκε χωρίς χρήση greenscreen, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για ένα σύγχρονο blockbuster επιστημονικής φαντασίας.

Ο σκηνοθέτης Christopher Miller, που συνυπογράφει την ταινία μαζί με τον Phil Lord, δήλωσε ότι στο Project Hail Mary δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα πλάνο με πράσινο ή μπλε φόντο. Όπως εξήγησε, το εσωτερικό του διαστημόπλοιου κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου ως πραγματικό σκηνικό, ενώ δημιουργήθηκε και μεγάλο τμήμα του εξωτερικού του σκάφους για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Andy Weir, συγγραφέα του The Martian, και ακολουθεί έναν αστροναύτη που υποδύεται ο Ryan Gosling, ο οποίος αναλαμβάνει μια αποστολή για να σώσει τη Γη από μια διαστρική καταστροφή, συναντώντας έναν εξωγήινο που προσπαθεί να σώσει τον δικό του κόσμο.

Ο Christopher Miller διευκρίνισε επίσης ότι, παρότι δεν χρησιμοποιήθηκε greenscreen, η ταινία περιλαμβάνει χιλιάδες πλάνα με ψηφιακά εφέ (VFX), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τα πλάνα του διαστήματος και του διαστημόπλοιου.

Το Project Hail Mary, με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling και συμμετοχές των Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung και Milana Vayntrub, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου.