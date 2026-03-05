Το "Game Of Thrones" γίνεται ταινία από τον σεναριογράφο του "House Of Cards"

Το Game Of Thrones ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, καθώς ανακοινώθηκε μια νέα κινηματογραφική ταινία βασισμένη στο δημοφιλές fantasy σύμπαν.

Βασισμένη στα βιβλία του George R. R. Martin, η αρχική σειρά Game Of Thrones αφηγείται τη σκληρή μάχη για την κυριαρχία στη φανταστική ήπειρο του Westeros, όπου ισχυρές οικογένειες συγκρούονται και συνωμοτούν μεταξύ τους για την εξουσία. Η σειρά προβλήθηκε για οκτώ σεζόν από το 2011 έως το 2019 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, αποκτώντας εκατομμύρια φανατικούς θεατές.

Μετά το τέλος της σειράς, κυκλοφόρησαν δύο spin-off: το House Of The Dragon, το οποίο διαδραματίζεται περίπου 200 χρόνια πριν από το Game Of Thrones, και το A Knight Of The Seven Kingdoms, που τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στις δύο ιστορίες. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε και ένα θεατρικό έργο βασισμένο στη σειρά, ενώ τώρα μια νέα κινηματογραφική παραγωγή φιλοδοξεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το σύμπαν του Westeros.

Σύμφωνα με το Variety, την ανάπτυξη της ταινίας έχει αναλάβει ο Beau Willimon, γνωστός ως σεναριογράφος και showrunner της επιτυχημένης σειράς του Netflix House Of Cards, ενώ έχει συμμετάσχει και στη συγγραφή της σειράς Andor από το σύμπαν του Star Wars. Παρότι λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ιστορία θα επικεντρώνεται στον Aegon I, τον ιδρυτή της δυναστείας των Targaryen, και στην κατάκτηση του Westeros. Τα γεγονότα της ταινίας θα εκτυλίσσονται αιώνες πριν από την εποχή του Game Of Thrones.

Παράλληλα, το μέλλον της παραγωγής παραμένει αβέβαιο, λόγω της πρόσφατης εξαγοράς της Warner Bros – που κατέχει τα δικαιώματα του Game Of Thrones – από την Paramount Skydance. Αν η συγχώνευση εγκριθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπάρχει πιθανότητα η νέα εταιρεία να ακυρώσει ορισμένα πρότζεκτ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η τεράστια δημοτικότητα του franchise καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο οι νέοι ιδιοκτήτες να θελήσουν να αξιοποιήσουν περαιτέρω την επιτυχία του.