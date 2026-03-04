AI ηθοποιοί και «Tillyverse»: Αντιδράσεις για το ψηφιακό σύμπαν της Tilly Norwood και η κόντρα στο Χόλιγουντ

Η εταιρεία πίσω από την AI ηθοποιό Tilly Norwood επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει τη δημιουργία ενός «digital universe», με στόχο —όπως υποστηρίζει— την ανάδειξη μιας «νέας γενιάς» ψηφιακών ταλέντων.

Η παρουσίαση της Tilly Norwood είχε γίνει πέρυσι από την Ολλανδή ηθοποιό και κωμικό Eline Van Der Velden, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων από αστέρες του Χόλιγουντ αλλά και από το σωματείο SAG-AFTRA. Πλέον, το AI studio Xicoia της Van Der Velden ανακοίνωσε την περαιτέρω επέκτασή του, προσλαμβάνοντας τον Mark Whelan από το Amazon Prime Video στη θέση του επικεφαλής στρατηγικής και επιχειρησιακών λειτουργιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Variety, η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει μέσα στη χρονιά το «Tillyverse», το οποίο περιγράφεται ως ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό σύμπαν, όπου η Tilly και μια νέα γενιά AI χαρακτήρων θα ζουν, θα συνεργάζονται και θα αναπτύσσουν καριέρες. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να στοχεύει στη δημιουργία πνευματικής ιδιοκτησίας σε μεγάλη κλίμακα και στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο το ταλέντο δημιουργείται και εξελίσσεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Van Der Velden είχε δηλώσει ότι η Tilly Norwood δεν αποτελεί απλώς έναν AI χαρακτήρα, αλλά μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και brand με προοπτική να εξελιχθεί σε παγκόσμια σούπερ σταρ. Όπως είχε αναφέρει, ο Mark Whelan θα συμβάλει στη διαμόρφωση κάθε πτυχής του «κόσμου» της, από το χιούμορ και την καθημερινότητά της έως τις επαγγελματικές της επιλογές και την αλληλεπίδραση με το κοινό σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Από την πλευρά του, ο Whelan είχε επισημάνει ότι η Tilly διαθέτει ήδη κοινό και πολιτισμική δυναμική, προσθέτοντας ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον στο στάδιο συγγραφής της ιστορίας της και οικοδόμησης του σύμπαντός της, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη αλλά συναρπαστική πρόκληση.

Η δημιουργία της Norwood είχε δεχθεί έντονη κριτική από ηθοποιούς όπως η Emily Blunt, η οποία είχε σχολιάσει ότι η χρήση AI σε τέτοιο βαθμό είναι τρομακτική και απειλεί την ανθρώπινη σύνδεση στην υποκριτική. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Natasha Lyonne είχε εκφράσει την άποψη ότι πρακτορεία ταλέντων που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν μποϊκοτάζ από τα σωματεία.

Το SAG-AFTRA είχε προειδοποιήσει ότι η αξιοποίηση της Norwood ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με τις συμβατικές προστασίες που διασφαλίστηκαν μετά τις απεργίες του Χόλιγουντ το 2023, υποστηρίζοντας ότι η χρήση «κλεμμένων ερμηνειών» μπορεί να θέσει ηθοποιούς εκτός εργασίας και να απαξιώσει την ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία. Αντίθετα, η Van Der Velden είχε υπερασπιστεί το εγχείρημα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα δημιουργικό έργο και όχι για αντικατάσταση ανθρώπινων ηθοποιών.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανία του θεάματος έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Matthew McConaughey είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι ηθικές επιφυλάξεις γύρω από τη χρήση της AI δεν πρόκειται να διαρκέσουν, επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά οφέλη και η παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Παράλληλα, είχε συμβουλεύσει τους καλλιτέχνες να κατοχυρώνουν νομικά τη φωνή και την εικόνα τους, ώστε να προστατεύονται από πιθανή εκμετάλλευση.

Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές είχαν σημειώσει ότι η θετική του στάση απέναντι στην AI ενδέχεται να συνδέεται και με επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς έχει αποκαλύψει ότι επενδύει εδώ και χρόνια στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs.