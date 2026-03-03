Jim Carrey στα César Awards: Οι διοργανωτές διαψεύδουν τις θεωρίες συνωμοσίας για σωσία

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, ο Jim Carrey παρευρέθηκε στις 26 Φεβρουαρίου για να παραλάβει τιμητικό βραβείο, το οποίο αναγνώρισε την προσφορά του στον κινηματογράφο μέσα από εμβληματικούς ρόλους σε ταινίες όπως το The Truman Show και το The Mask. Όπως επισημάνθηκε, διαδέχθηκε την Julia Roberts, η οποία είχε τιμηθεί την προηγούμενη χρονιά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Carrey παρακολούθησε κανονικά την τελετή και εκφώνησε ομιλία στα γαλλικά, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του. Ωστόσο, λίγο μετά την εκδήλωση, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο ισχυρισμοί ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος αλλά σωσίας.

Οι φήμες ενισχύθηκαν όταν ο make-up artist Alexis Stone, γνωστός για τις μεταμορφώσεις διασήμων, δημοσίευσε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ανέφερε ότι είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση υποδυόμενος τον Carrey. Η ανάρτηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για αρκετές από τις θεωρίες που διακινήθηκαν online.

Ωστόσο, ο γενικός εκπρόσωπος των César Awards, Gregory Caulier, δήλωσε στο Variety ότι η εμφάνιση του Jim Carrey ήταν απολύτως αυθεντική και χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική». Όπως ανέφερε, η παρουσία του ηθοποιού είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι, έπειτα από οκτώ μήνες συνεχών και εποικοδομητικών συζητήσεων με την Ακαδημία.

Ο Caulier υπογράμμισε ότι ο Carrey ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρόσκληση και εργαζόταν επί μήνες πάνω στη γαλλόφωνη ομιλία του, ζητώντας διευκρινίσεις για τη σωστή προφορά συγκεκριμένων λέξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ηθοποιός ταξίδεψε στο Παρίσι συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του, στενούς φίλους και τον επί χρόνια εκπρόσωπό του, ενώ στην τελετή βρέθηκε και ο παλιός του φίλος Michel Gondry, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.

Στην ομιλία του, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Carrey αναφέρθηκε στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του, επισημαίνοντας ότι πρόγονός του, ο Marc-François Carré, είχε γεννηθεί στο Saint Malo περίπου 300 χρόνια πριν. Επιπλέον, απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του, λέγοντας ότι του δίδαξε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου.