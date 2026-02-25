Η Lily Collins γίνεται η Audrey Hepburn σε νέα ταινία για τα παρασκήνια του "Breakfast at Tiffany’s"

Η νέα παραγωγή θα αφηγηθεί την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του Breakfast at Tiffany’s, της ταινίας που καθόρισε την καριέρα της Audrey Hepburn και επηρέασε τη μόδα και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Στον ρόλο της Hepburn θα δούμε τη Lily Collins, η οποία συνεχίζει δυναμικά την πορεία της σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Το σενάριο υπογράφει η Alena Smith, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς Dickinson της Apple, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το best seller των New York Times του Sam Wasson.

Το βιβλίο του Wasson φωτίζει τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν το Breakfast at Tiffany’s, όπως τον συγγραφέα Truman Capote, την ενδυματολόγο Edith Head, τον σκηνοθέτη Blake Edwards και φυσικά την ίδια την Hepburn. Η αφήγηση καλύπτει την περίοδο της προ-παραγωγής, τις δυσκολίες στα γυρίσματα και την κυκλοφορία της ταινίας, που αποτέλεσε ορόσημο για τον κινηματογράφο, τη μόδα και τον ρόλο της σύγχρονης γυναίκας.