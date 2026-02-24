Ο Tom Hanks ως Abraham Lincoln στο "Lincoln in the Bardo" – Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα ταινία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Tom Hanks θα ενσαρκώσει τον 16ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Abraham Lincoln, στο Lincoln in the Bardo, τη μεταφορά του best-seller βιβλίου του George Saunders (2017). Η ταινία βασίζεται στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα που τιμήθηκε με το Booker Prize και εξερευνά μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής του ιστορικού ηγέτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Duke Johnson, γνωστός από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων Anomalisa (2015). Η νέα ταινία θα είναι ένα υβριδικό πρότζεκτ που συνδυάζει live-action και stop-motion animation. Ο Tom Hanks θα εμφανιστεί σε live-action εκδοχή ως Abraham Lincoln, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Το Lincoln in the Bardo επικεντρώνεται στη βαθιά συναισθηματική σχέση του Abraham Lincoln με τον 11χρονο γιο του, Willie Lincoln, ο οποίος πέθανε πρόωρα. Το έργο του George Saunders εξετάζει το πένθος, την απώλεια και την εσωτερική σύγκρουση ενός ηγέτη εν μέσω εθνικής κρίσης.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο George Saunders, διατηρώντας τον λογοτεχνικό και φιλοσοφικό πυρήνα του βιβλίου.