Ο Tom Hanks ως Abraham Lincoln στο "Lincoln in the Bardo" – Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα ταινία

Ο Tom Hanks αναλαμβάνει τον ρόλο του Abraham Lincoln στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος Lincoln in the Bardo, σε μια παραγωγή που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον στο Χόλιγουντ.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Dream Syndicate

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Tom Hanks θα ενσαρκώσει τον 16ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Abraham Lincoln, στο Lincoln in the Bardo, τη μεταφορά του best-seller βιβλίου του George Saunders (2017). Η ταινία βασίζεται στο πολυβραβευμένο μυθιστόρημα που τιμήθηκε με το Booker Prize και εξερευνά μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής του ιστορικού ηγέτη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Duke Johnson, γνωστός από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων Anomalisa (2015). Η νέα ταινία θα είναι ένα υβριδικό πρότζεκτ που συνδυάζει live-action και stop-motion animation. Ο Tom Hanks θα εμφανιστεί σε live-action εκδοχή ως Abraham Lincoln, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Το Lincoln in the Bardo επικεντρώνεται στη βαθιά συναισθηματική σχέση του Abraham Lincoln με τον 11χρονο γιο του, Willie Lincoln, ο οποίος πέθανε πρόωρα. Το έργο του George Saunders εξετάζει το πένθος, την απώλεια και την εσωτερική σύγκρουση ενός ηγέτη εν μέσω εθνικής κρίσης.

Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο George Saunders, διατηρώντας τον λογοτεχνικό και φιλοσοφικό πυρήνα του βιβλίου.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Kick out the jams, motherf***ers!

Kick out the jams, motherf***ers!

Στις 22 Φεβρουαρίου του 1969 οι MC5 κυκλοφόρησαν το πιο ριζοσπαστικό live album της rock ιστορίας. Ο Θανάσης Μήνας...
Eminem

The Slim Shady LP: Ο δίσκος που έκανε το mainstream να κοιτάξει το πιο άβολο πρόσωπό του

Στις 23 Φεβρουαρίου 1999, o Eminem έφερε στο hip hop έναν αφηγητή που γελούσε ενώ περιέγραφε το...
In Trance 95: «Δεν σταματάμε ποτέ να ετοιμάζουμε κάτι. Η δημιουργία είναι διαρκής διαδικασία»

In Trance 95: «Δεν σταματάμε ποτέ να ετοιμάζουμε κάτι. Η δημιουργία είναι διαρκής διαδικασία»

Ο Alex Μαχαίρας και ο Νίκος Βελιώτης σε μια ουσιαστική συνέντευξη στην Αγγελική Λάλου και το...

Best of Network