H Lady Gaga στο "The Devil Wears Prada 2": Η μεγάλη επιστροφή στο σινεμά

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ήδη στα γυρίσματα, αν και ο ρόλος της παραμένει μυστικός.

Η Lady Gaga έχει ήδη αφήσει το στίγμα της στο Χόλιγουντ. Το 2018 πρωταγωνίστησε στο A Star Is Born με τον Bradley Cooper, αποσπώντας Όσκαρ για το τραγούδι Shallow και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Το 2023 υποδύθηκε την Harleen “Lee” Quinzel, μια εκδοχή της Harley Quinn, στο Joker: Folie à Deux. Παρά το αρνητικό box office, η ερμηνεία της κέρδισε τις εντυπώσεις των κριτικών.

Η παρουσία της Lady Gaga στο The Devil Wears Prada 2 δημιουργεί τεράστια προσδοκία: όχι μόνο γιατί πλαισιώνει ένα καστ-όνειρο με τις Meryl Streep, Anne Hathaway και Emily Blunt, αλλά και γιατί δείχνει πως η καριέρα της συνεχίζει να ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική.

 

