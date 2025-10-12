Diane Keaton: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ στα 79

Mogwai στο Floyd: Εκεί όπου η σιωπή ουρλιάζει και ο ήχος λυτρώνει

Η είδηση του θανάτου της Diane Keaton, μιας από τις πιο αγαπημένες μορφές του Χόλιγουντ, επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειας σε δήλωση στο περιοδικό People. Ζητήθηκε σεβασμός στην ιδιωτικότητα, ενώ δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου.

Η Keaton γεννήθηκε το 1946 στο Λος Άντζελες και σπούδασε υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Το ξεκίνημά της έγινε στο Broadway με το Hair (1968), ενώ το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ήρθε με το Lovers And Other Strangers (1970).

Το μεγάλο της άλμα ήρθε με το The Godfather, όπου υποδύθηκε την Kay Adams-Corleone, σύζυγο του Michael Corleone (Al Pacino). Στη συνέχεια, καθιερώθηκε με την εμβληματική ερμηνεία της στο Annie Hall (1977), για την οποία κέρδισε Όσκαρ.

Η Diane Keaton υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ:

Annie Hall (1977) – Βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Reds (1981) – Υποψήφια

Marvin’s Room (1996) – Υποψήφια

Something’s Gotta Give (2003) – Υποψήφια

Με την ικανότητά της να κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, έγινε μία από τις πιο πολυδιάστατες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η Keaton ξεχώρισε και σε κωμικούς ρόλους, με ταινίες όπως:

The First Wives Club

Baby Boom

Father Of The Bride

Morning Glory

Book Club

Hampstead

Οι ερμηνείες της την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, καθώς συνδύαζε γοητεία, αυθεντικότητα και χιούμορ.

Το 1987, η Keaton σκηνοθέτησε το εμβληματικό βίντεο κλιπ της Belinda Carlisle, Heaven Is A Place On Earth. Την ίδια χρονιά έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ Heaven, που εξερευνούσε τη μεταθανάτια ζωή.

Η απώλεια της Diane Keaton αφήνει ένα τεράστιο κενό στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η κληρονομιά της, με ταινίες όπως Annie Hall, The Godfather και Reds, θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές ηθοποιών και θεατών.