Ο Adam Driver και η Anne Hathaway ενώνουν δυνάμεις στο πολεμικό δράμα "Alone at Dawn"

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 2019 και αφηγείται την αληθινή ιστορία του John Chapman, ενός ηρωικού μέλους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και της αξιωματικού πληροφοριών που αγωνίστηκε χρόνια αργότερα για να του απονεμηθεί το Medal of Honor. Ο Adam Driver θα ενσαρκώσει τον Chapman, ενώ η Anne Hathaway θα υποδυθεί την αξιωματικό που επιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια αποστολής στο Αφγανιστάν με την SEAL Team Six, ο Chapman τραυματίστηκε σοβαρά αλλά συνέχισε να πολεμά, σώζοντας τους συντρόφους του. Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε νεκρός, ανέκτησε τις αισθήσεις του και συνέχισε τη μάχη, σώζοντας ξανά ζωές πριν πέσει ηρωικά. Χρόνια μετά, η ιστορία του συγκίνησε την κοινή γνώμη και οδήγησε σε εκστρατεία για την τιμητική του αναγνώριση.

Το Alone at Dawn γράφτηκε από τους Dan Schilling και Lori Longfritz —την αδελφή του Chapman— και έγινε New York Times Bestseller. Το βιβλίο προσαρμόστηκε για τον κινηματογράφο από τον Michael Russell Gunn (Designated Survivor), με σεναριακές επεξεργασίες από την Erin Cressida Wilson (Secretary, The Girl on the Train) και την Amy Herzog (The Savant). Ο ίδιος ο Schilling, που υπήρξε και εκείνος μαχητής της Πολεμικής Αεροπορίας, συμμετέχει στην παραγωγή ως στρατιωτικός σύμβουλος.