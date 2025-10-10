Ο Adam Driver και η Anne Hathaway ενώνουν δυνάμεις στο πολεμικό δράμα "Alone at Dawn"

O Adam Driver και η Anne Hathaway συναντιούνται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη στο πολεμικό έπος του Ron Howard που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, έντονο συναίσθημα και μια αληθινή ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

news.team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 2019 και αφηγείται την αληθινή ιστορία του John Chapman, ενός ηρωικού μέλους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, και της αξιωματικού πληροφοριών που αγωνίστηκε χρόνια αργότερα για να του απονεμηθεί το Medal of Honor. Ο Adam Driver θα ενσαρκώσει τον Chapman, ενώ η Anne Hathaway θα υποδυθεί την αξιωματικό που επιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια αποστολής στο Αφγανιστάν με την SEAL Team Six, ο Chapman τραυματίστηκε σοβαρά αλλά συνέχισε να πολεμά, σώζοντας τους συντρόφους του. Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε νεκρός, ανέκτησε τις αισθήσεις του και συνέχισε τη μάχη, σώζοντας ξανά ζωές πριν πέσει ηρωικά. Χρόνια μετά, η ιστορία του συγκίνησε την κοινή γνώμη και οδήγησε σε εκστρατεία για την τιμητική του αναγνώριση.

Το Alone at Dawn γράφτηκε από τους Dan Schilling και Lori Longfritz —την αδελφή του Chapman— και έγινε New York Times Bestseller. Το βιβλίο προσαρμόστηκε για τον κινηματογράφο από τον Michael Russell Gunn (Designated Survivor), με σεναριακές επεξεργασίες από την Erin Cressida Wilson (Secretary, The Girl on the Train) και την Amy Herzog (The Savant). Ο ίδιος ο Schilling, που υπήρξε και εκείνος μαχητής της Πολεμικής Αεροπορίας, συμμετέχει στην παραγωγή ως στρατιωτικός σύμβουλος.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Featured

Achelous

Οι Achelous μιλούν για τον ήχο, τη μυθολογία και τη "χαρά" των metal συναυλιών

Με το άλμπουμ "Tower of High Sorcery" να έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και τα live τους να...
Under The Radar

Under The Radar: Από τη συνάντηση του Gotye με το Θέμη Αδαμαντίδη, έως την ηλεκτρονική ψυχραιμία

5 νέες κυκλοφορίες από το πολύμορφο σώμα της ελληνικής δισκογραφίας. Από τον Άγγελο Κυρούση.
The Ex

The Ex: Post-punk αυτοσχεδιασμοί, κολεκτιβισμός και DIY ήθος

Ο Θανάσης Μήνας αποτίνει τον σεβασμό του στην αναρχική ολλανδική μπάντα λίγες μέρες πριν από την...

Best of Network