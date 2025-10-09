Ο Ridley Scott «κατακεραυνώνει» το σύγχρονο σινεμά: «Οι σημερινές ταινίες είναι χάλια — άρχισα να βλέπω τις δικές μου»

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Ridley Scott φαίνεται να μην εντυπωσιάζεται από τον σύγχρονο κινηματογράφο, καθώς σε πρόσφατη συζήτηση στο BFI Southbank δήλωσε ότι οι περισσότερες σημερινές ταινίες είναι «χάλια» και πως έχει αρχίσει να ξαναβλέπει τις δικές του, αφού του φαίνονται «αρκετά καλές και διαχρονικές».

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συζήτηση, ο δημιουργός του Blade Runner παραδέχτηκε ότι θεωρεί τη βιομηχανία του σινεμά υπερκορεσμένη, εξηγώντας πως ο τεράστιος όγκος παραγωγής έχει οδηγήσει σε πτώση της ποιότητας. Ο Scott ανέφερε πως σήμερα «παράγονται εκατομμύρια ταινίες παγκοσμίως» και ότι «οι περισσότερες από αυτές είναι μέτριες ή κακές».

Ο σκηνοθέτης φέρεται να έκανε λόγο για ένα μικρό ποσοστό ταινιών που πραγματικά ξεχωρίζουν, λέγοντας ότι μόνο ένα 5% είναι «πραγματικά εξαιρετικό». Σύγκρινε, μάλιστα, τη σημερινή εποχή με τη δεκαετία του 1940, υποστηρίζοντας πως τότε γίνονταν λιγότερες παραγωγές αλλά με πολύ υψηλότερο επίπεδο.

Παράλληλα, ο Scott φέρεται να υπογράμμισε ότι οι περισσότερες σύγχρονες ταινίες «σώζονται» από τα ψηφιακά εφέ, καθώς στερούνται δυνατού σεναρίου. Όπως είπε, η χρήση τεχνολογίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια καλή ιδέα ή ένα ποιοτικό σενάριο.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε με χιούμορ ότι, απογοητευμένος από τη μετριότητα, έχει αρχίσει να βλέπει ξανά τις δικές του ταινίες. Όπως ανέφερε, πρόσφατα παρακολούθησε το Black Hawk Down και αναρωτήθηκε «πώς στο καλό κατάφερε να το κάνει». Είπε επίσης ότι νιώθει ανακούφιση όταν βλέπει κάποια καλή ταινία, αφού αυτό του θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμα δημιουργοί που κάνουν «αληθινό κινηματογράφο».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ridley Scott έχει υπογράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες όλων των εποχών, όπως τα Thelma & Louise, Gladiator, Alien και Blade Runner.