Ben Affleck και Jennifer Lopez: Η απρόσμενη επανένωση στην πρεμιέρα του "Kiss of the Spider Woman"

Οι φήμες και τα φλας πήραν φωτιά στη Νέα Υόρκη, καθώς ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez έκαναν μια εντελώς απρόσμενη κοινή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Kiss of the Spider Woman.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο σταρ όχι μόνο φωτογραφήθηκαν μαζί, αλλά ο Affleck φέρεται να μίλησε με θερμά λόγια για την ερμηνεία της Lopez στην ταινία του Bill Condon, λίγο πριν από την προβολή. Ο ίδιος εξήγησε ότι ο στόχος της εταιρείας του, Artists Equity, είναι να στηρίζει σπουδαίους καλλιτέχνες, να δίνει χώρο σε συγκινητικές ιστορίες και να δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς — κάτι που, όπως είπε, επιτεύχθηκε πλήρως με το Spider Woman.

Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite on the red carpet at the "Kiss of the Spider Woman" premiere in NYC pic.twitter.com/TfkShfJq8M — The Hollywood Reporter (@THR) October 7, 2025

Ο Affleck φέρεται επίσης να τόνισε ότι η ταινία είναι «υπέροχη» και χαρακτήρισε τη Jennifer «απίθανη». Αναφέρθηκε στον Bill Condon λέγοντας πως έκανε «εξαιρετική δουλειά», ενώ επαίνεσε και τον Tonatiuh, προβλέποντας πως τον περιμένει «μια ζωή γεμάτη διασημότητα». Κατέληξε λέγοντας ότι ένιωσε τιμή και περηφάνια που συμμετείχε σε αυτή την παραγωγή.

Η ταινία Kiss of the Spider Woman, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, αφηγείται την ιστορία του Valentín (Diego Luna), ενός πολιτικού κρατούμενου που μοιράζεται το κελί του με τον Molina (Tonatiuh), ο οποίος έχει καταδικαστεί για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Καθώς οι δύο άνδρες έρχονται πιο κοντά, ο Molina τού αφηγείται την πλοκή ενός χολιγουντιανού μιούζικαλ, με πρωταγωνίστρια την Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

Ben Affleck joins Jennifer Lopez at the premiere of #KissOfTheSpiderWoman, calling her performance “incredible” before the screening pic.twitter.com/ytXvUk0KBD — The Hollywood Reporter (@THR) October 7, 2025

Η κοινή εμφάνιση του πρώην ζευγαριού στο κόκκινο χαλί εξέπληξε πολλούς, καθώς το διαζύγιό τους είχε οριστικοποιηθεί νωρίτερα μέσα στο 2025. Ο γάμος τους είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2022, ενώ η Lopez είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει για πάνω από έναν χρόνο.

Οι δύο σταρ είχαν γνωριστεί και ερωτευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, φτάνοντας μάλιστα κοντά στον γάμο, όμως η σχέση τους δεν άντεξε την έντονη δημοσιότητα της εποχής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, ο Affleck φέρεται να μίλησε με σεβασμό για τη Lopez, υπογραμμίζοντας ότι δεν τρέφει κανένα αρνητικό συναίσθημα απέναντί της. Όπως είπε, κατανοεί τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις στη διαχείριση της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, αλλά επεσήμανε πως τρέφει «μόνο σεβασμό» για εκείνη.