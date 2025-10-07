Η αιματηρή οντισιόν που χάρισε στη Michelle Pfeiffer τον ρόλο της Elvira στο "Scarface"

Πριν γίνει ένα από τα πιο λαμπρά ονόματα του Χόλιγουντ, η Michelle Pfeiffer πέρασε μια βασανιστική διαδικασία οντισιόν που περιλάμβανε ακόμα και αίμα. Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, ήταν αυτή η έντονη στιγμή που έπεισε τον Al Pacino να την εμπιστευτεί στον ρόλο της Elvira στο Scarface (1983).

Η Michelle Pfeiffer μίλησε στο podcast SmartLess των Will Arnett, Jason Bateman και Sean Hayes, εξηγώντας ότι ο σκηνοθέτης Brian De Palma την ήθελε εξαρχής για τον ρόλο, αλλά ο Pacino δεν ήταν πεπεισμένος. Η ηθοποιός ανέφερε ότι παρότι η πρώτη της οντισιόν πήγε εξαιρετικά, στη συνέχεια οι επόμενες προσπάθειες ήταν αποτυχημένες, με αποτέλεσμα να της πουν ότι τελικά δεν θα προχωρούσε στην ταινία.

Έναν μήνα αργότερα όμως, η Pfeiffer κλήθηκε ξανά για screen test. Χωρίς να έχει μεγάλες προσδοκίες, μπήκε στη διαδικασία πιο χαλαρή και όπως είπε, έδωσε την καλύτερη ερμηνεία της στη σκηνή του εστιατορίου, όπου το ξέσπασμά της καθόρισε την ένταση της ταινίας.

Το γύρισμα όμως πήρε απρόσμενη τροπή: η Pfeiffer σάρωσε το τραπέζι, έσπασε ποτήρια και πιάτα, και μέσα στη φασαρία τραυμάτισε κατά λάθος τον Al Pacino στο δάχτυλο. Η ίδια πίστεψε ότι είχε χάσει οριστικά τον ρόλο, αλλά τελικά αυτή ήταν η στιγμή που ο Pacino άλλαξε γνώμη και την αποδέχτηκε ως Elvira.

Το Scarface, σε σκηνοθεσία Brian De Palma, αφηγείται την ιστορία του Tony Montana (Pacino), ενός αδίστακτου μετανάστη από την Κούβα που κυριαρχεί στον υπόκοσμο του Μαϊάμι, αλλά καταστρέφεται από τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Η Elvira, την οποία υποδύθηκε η Michelle Pfeiffer, ήταν η σύζυγος του Montana και πρώην σύντροφος του Frank Lopez (Robert Loggia).

Η ταινία έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου ως μία από τις πιο κλασικές γκανγκστερικές παραγωγές της δεκαετίας του ’80, ενώ ο ρόλος της Pfeiffer θεωρείται μέχρι σήμερα καθοριστικός για την καριέρα της.