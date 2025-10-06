Ο Dwayne Johnson μεταμορφώνεται σε Mark Kerr στην ταινία "The Smashing Machine"

Το φιλμ παρουσιάζει την αγωνιστική πορεία και τη μάχη του Kerr με τον εθισμό στα οπιοειδή, βασισμένο στο ντοκιμαντέρ του 2002 The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Kerr παρακολούθησε για πρώτη φορά την ταινία στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου και καταχειροκροτήθηκε. Ο πρώην αθλητής παραδέχτηκε πως η τελευταία σκηνή τον συγκλόνισε συναισθηματικά, βιώνοντας μεγάλη ένταση την ώρα της προβολής. Όπως περιγράφεται, ο ίδιος ένιωθε να κατακλύζεται από συναισθήματα, με τον σκηνοθέτη Benny Safdie και τον Dwayne Johnson να τον στηρίζουν κατά τη διάρκεια της προβολής.

Ένα από τα πιο συζητημένα στοιχεία της παραγωγής ήταν τα προσθετικά που χρησιμοποίησε ο Dwayne Johnson ώστε να μοιάζει στον Kerr. Ο αθλητής εξήγησε ότι αρχικά δεν γνώριζε το μέγεθος της μεταμόρφωσης και πως η πρώτη φορά που τον είδε με το τελικό αποτέλεσμα τον σόκαρε, καθώς ένιωσε ότι έβλεπε τον εαυτό του στον καθρέφτη.

Η στιγμή αυτή συμπίπτει με μια νέα φάση στην καριέρα του Kerr, αφού πρόσφατα υπέγραψε με το πρακτορείο Innovative Artists. Ο εκπρόσωπός του, Mark Fenlon, σημείωσε ότι ο Kerr αποτελεί ιδανικό πρόσωπο για brand endorsements, ομιλίες, ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις αλλά και πιθανές υποκριτικές ευκαιρίες, τονίζοντας ότι η ταινία δίνει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει την προσωπική του πορεία.

Ο ίδιος ο Kerr εργάζεται και σε ένα βιβλίο όπου θα παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής του, ενώ παραδέχεται ότι η στήριξη του Dwayne Johnson είναι διαρκής, αφού ο ηθοποιός του υπενθυμίζει συνεχώς ότι μπορεί να βασίζεται πάνω του.

Τέλος, ο Kerr θεωρεί ότι το The Smashing Machine δεν είναι απλώς μια βιογραφική ταινία, αλλά και μια ευκαιρία το κοινό να κατανοήσει πώς ο εθισμός του είχε ενισχυθεί από το αίσθημα ντροπής και την αδυναμία να ζητήσει βοήθεια. Σήμερα πιστεύει ότι η δύναμη κρύβεται στο να μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε άλλους και να βρει στήριξη, και εύχεται το κοινό να αντλήσει ελπίδα από τη δική του ιστορία: ακόμα κι αν κάποιος πέσει, μπορεί να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει.