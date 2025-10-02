Η Γαλλική Ακαδημία απονέμει στον Jim Carrey το Honorary César Award 2026

Ο Καναδο-Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός Jim Carrey (63 ετών) έχει χαρίσει στο κοινό αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως The Mask και Dumb and Dumber (1994), Bruce Almighty (2003), How the Grinch Stole Christmas (2000), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) και φυσικά το πολυβραβευμένο The Truman Show (1998). Πιο πρόσφατα, ξεχώρισε με την ερμηνεία του ως Robotnik στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά Sonic the Hedgehog.

Σύμφωνα με την Ακαδημία, «η καριέρα του χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία: στον κινηματογράφο κινείται με επιτυχία ανάμεσα σε blockbusters και καλλιτεχνικές ταινίες· στην τηλεόραση, ο ρόλος του στη σειρά Kidding απέδειξε ξανά το ταλέντο και τη συγκινησιακή του δύναμη».

Πέρα από την υποκριτική, ο Jim Carrey έχει ξεχωρίσει και σε άλλους τομείς. Το ντοκιμαντέρ Jim & Andy απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy, ενώ το βιβλίο του Memoirs and Misinformation έγινε New York Times bestseller. Επιπλέον, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως εικαστικός καλλιτέχνης με εκθέσεις και εκδόσεις ανά τον κόσμο.

Η Γαλλική Ακαδημία υπογραμμίζει ότι «ο Jim Carrey μας θυμίζει πως ο κινηματογράφος μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία – μπορεί να εμπνέει, να συγκινεί και να θέτει ερωτήματα. Η πορεία του αποτελεί παράδειγμα τόλμης και αστείρευτης δημιουργικότητας».

Το Honorary César Award θα απονεμηθεί στον Jim Carrey την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στην 51η τελετή των César Awards, στο ιστορικό Olympia του Παρισιού.