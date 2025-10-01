Δείτε τον Jeremy Allen White να ερμηνεύει το 'Born To Run' του Bruce Springsteen σε νέο απόσπασμα από το "Deliver Me From Nowhere"

Η νέα ταινία Deliver Me From Nowhere φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Bruce Springsteen, με τον Jeremy Allen White να εμφανίζεται σε ένα νέο κλιπ ερμηνεύοντας το θρυλικό Born To Run.

Η παραγωγή εστιάζει στην περίοδο που ο «The Boss» ηχογράφησε το άλμπουμ Nebraska (1982). Ο πρωταγωνιστής του The Bear υποδύεται τον Springsteen, σε μια ταινία που ο ίδιος ο μουσικός έχει χαρακτηρίσει «anti-biopic». Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου.

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα λεπτού διάρκειας απόσπασμα όπου ο White ενσαρκώνει τον Springsteen στη σκηνή του Riverfront Coliseum στο Cincinnati, το 1981, παίζοντας το Born To Run από τον τρίτο του δίσκο, ξεσηκώνοντας το κοινό της εποχής.

Ο Jeremy Allen White ακολούθησε δικό του δρόμο προετοιμασίας, χωρίς να αναζητήσει καθοδήγηση από συναδέλφους του όπως ο Timothée Chalamet (A Complete Unknown) και ο Austin Butler (Elvis), προτιμώντας να βασιστεί στην άμεση επαφή με τον ίδιο τον Bruce Springsteen.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Scott Cooper, η ταινία αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για τον Springsteen, ενώ η ερμηνεία του White αποτυπώνει «ευαλωτότητα και αυθεντικότητα», στοιχεία που –όπως τόνισε– χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον «The Boss».

Οι πρώτες κριτικές κάνουν λόγο για «εντυπωσιακή μεταμόρφωση» του White, χαρακτηρίζοντας την ταινία «αντισυμβατική βιογραφία». Στο καστ βρίσκονται επίσης ο Jeremy Strong ως Jon Landau, ο Stephen Graham ως ο πατέρας Douglas Springsteen και η Odessa Young ως η Faye Romano.

 

